RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:02

pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах.
У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
AlexMotel
 
Повідомлень: 316
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:04

  AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах.
У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.

К чему этот высер ?
К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?

Ну так признай
Признание ошибки - путь к исправлению
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:06

Ахфицер чи командир?

  pesikot написав:
  AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах.
У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.

К чему этот высер ?
К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?

Ну так признай
Признание ошибки - путь к исправлению

Папа, а шо лучше? Ахфицер чи командир? (с) (тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28997
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2502 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:13

  pesikot написав:
  AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах.
У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.

К чему этот пост ?
К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?

Ну так признай
Признание ошибки - путь к исправлению
Точно так же можно сказать за всех пришедших к власти, так кого тогда обманули?
Точнее с выражениями :!:
AlexMotel
 
Повідомлень: 316
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:19

  AlexMotel написав:
  pesikot написав:
  AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах.
У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.

К чему этот пост ?
К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?

Ну так признай
Признание ошибки - путь к исправлению
Точно так же можно сказать за всех пришедших к власти, так кого тогда обманули?
Точнее с выражениями :!:

Зачем было начинать, если слился
И не изображай из себя целку, сейчас военное время
Сейчас и нахуй послать могут
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:35

  pesikot написав:Зачем было начинать, если слился
И не изображай из себя целку, сейчас военное время
Сейчас и нахуй послать могут

Опять выхлоп в муку.
сказано коротко но ясно, не один из пришедших президентов не оправдал выбор, так чего рвать рубашку за кого то выборочно?
Можно не отвечать, и так все ясно, тема не о том :!:
AlexMotel
 
Повідомлень: 316
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:39

  AlexMotel написав:
  pesikot написав:Зачем было начинать, если слился
И не изображай из себя целку, сейчас военное время
Сейчас и нахуй послать могут

Опять выхлоп в муку.
сказано коротко но ясно, не один из пришедших президентов не оправдал выбор, так чего рвать рубашку за кого то выборочно?
Можно не отвечать, и так все ясно, тема не о том :!:

Ты перднул в лужу и ничего не сказал
Сдрысни с этого форума
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:47

  pesikot написав:
  AlexMotel написав:
  pesikot написав:Зачем было начинать, если слился
И не изображай из себя целку, сейчас военное время
Сейчас и нахуй послать могут

Опять выхлоп в муку.
сказано коротко но ясно, не один из пришедших президентов не оправдал выбор, так чего рвать рубашку за кого то выборочно?
Можно не отвечать, и так все ясно, тема не о том :!:

Ты перднул в лужу и ничего не сказал
Сдрысни с этого форума

И кислород попробуйте...
AlexMotel
 
Повідомлень: 316
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:59

М777

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12944
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1010101110121013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451406
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1899)
14.05.2022 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.