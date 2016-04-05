Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери



Сегодня утром (13 мая) российская 74-я гвардейская мотострелковая бригада отступила с плацдарма на южном берегу Северского Донца в районе Белогоровки.



10 мая ВС РФ навели понтонную переправу и начали перебрасывать технику и пехоту на южный берег. Прорыв привел бы к окружению украинских войск в Лисичанске.



Реку успели перейти 20 танков и чуть больше батальона пехоты с БМП и БТР. В этот момент украинская артиллерия начала мощнейший обстрел. Переправа была уничтожена вместе с той техникой, что оказалась на ней в момент обстрела.



Войска на плацдарме попытались двинуться вглубь позиций ВСУ, но были отброшены к реке.



С 10 по 12 мая части 74-й бригады трижды пытались навести новые переправы на том же месте, но все попытки заканчивались провалом. Артиллерия ВСУ уничтожила за три дня все имевшиеся у бригады и приданных ей саперных частей понтоны и до 50 единиц техники. Попытки обеспечить подкрепление или путь к отступлению для переправившихся войск были оставлены.



Закрепившийся на плацдарме батальон три дня находился под массированным обстрелом. Когда стало понятно, что отступить с техникой не удастся, оставшиеся офицеры дали приказ переправляться на северный берег вплавь. Были брошены чудом уцелевшие четыре танка и несколько БМП (остальная техника была уничтожена артогнем), а также все раненые, кто не мог передвигаться самостоятельно.



По словам российского штабного офицера, точные потери пока неизвестны, но 74-я, по его оценкам, потеряла до 400 человек убитыми и пропавшими без вести и до 800 ранеными (на обоих берегах Северского Донца).



В армейской оперативной сводке говорится, что уничтожена вся инженерная техника, потоплена машина для укладки понтонов, потери составили 80 человек убитыми и до 200 ранеными.



Нужно учитывать, что данные из сводок обычно занижены, причем не из пропагандистских соображений, а из-за отсутствия полной информации.



По словам находящегося в том районе офицера ВСУ, общие потери российских войск составили свыше 50 единиц инженерной и бронетехники на северном берегу реки и более 20 единиц бронетехники на южном берегу.



Потери в живой силе составили, по его оценке, до 700 убитых и около 1200 раненых. На южном берегу ВСУ захватили всех оставленных раненых, по имеющейся у нас информации от украинских военных — 231 солдата и офицера. Большинство из них ранены, в том числе, тяжело.



Российские офицеры не могут назвать точных цифр, потому что потери еще не успели сосчитать.



Провал прорыва на южный берег Северского Донца усложняет задачу штурма Лисичанска и дает ВСУ возможность оттягивать начало штурма еще одну-две недели.



При этом российские войска утром и днем 13 мая начали взрывать мосты через Северский Донец на подконтрольных территориях в сторону Харькова. Цель этих подрывов — обезопасить себя от контрнаступления ВСУ со стороны Харькова и выстроить оборонительный рубеж на берегу реки.



Поражение у Белогоровки стало самым тяжелым за апрель и май на суше. 74-я бригада фактически лишена боеспособности, а инженерные войска не смогут обеспечить понтонные переправы в ближайшую неделю, пока не подвезут новую технику.

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