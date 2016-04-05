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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:24
pesikot
я вибачаюсь ви навіть прочитати і зрозуміди значення написаного не в змозі. ви берете вкладаєте свій сенс який не відповідає написаному і з своїми уявленням сперечаєтесь.
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Remington
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:30
Remington написав:pesikot
я вибачаюсь ви навіть прочитати і зрозуміди значення написаного не в змозі. ви берете вкладаєте свій сенс який не відповідає написаному і з своїми уявленням сперечаєтесь.
Путин напав ? чи ні ?
Якщо ти не можешь відповісти на таке просте питання, то завали своё рашисткое хлебало
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pesikot
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:41
Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери
Сегодня утром (13 мая) российская 74-я гвардейская мотострелковая бригада отступила с плацдарма на южном берегу Северского Донца в районе Белогоровки.
10 мая ВС РФ навели понтонную переправу и начали перебрасывать технику и пехоту на южный берег. Прорыв привел бы к окружению украинских войск в Лисичанске.
Реку успели перейти 20 танков и чуть больше батальона пехоты с БМП и БТР. В этот момент украинская артиллерия начала мощнейший обстрел. Переправа была уничтожена вместе с той техникой, что оказалась на ней в момент обстрела.
Войска на плацдарме попытались двинуться вглубь позиций ВСУ, но были отброшены к реке.
С 10 по 12 мая части 74-й бригады трижды пытались навести новые переправы на том же месте, но все попытки заканчивались провалом. Артиллерия ВСУ уничтожила за три дня все имевшиеся у бригады и приданных ей саперных частей понтоны и до 50 единиц техники. Попытки обеспечить подкрепление или путь к отступлению для переправившихся войск были оставлены.
Закрепившийся на плацдарме батальон три дня находился под массированным обстрелом. Когда стало понятно, что отступить с техникой не удастся, оставшиеся офицеры дали приказ переправляться на северный берег вплавь. Были брошены чудом уцелевшие четыре танка и несколько БМП (остальная техника была уничтожена артогнем), а также все раненые, кто не мог передвигаться самостоятельно.
По словам российского штабного офицера, точные потери пока неизвестны, но 74-я, по его оценкам, потеряла до 400 человек убитыми и пропавшими без вести и до 800 ранеными (на обоих берегах Северского Донца).
В армейской оперативной сводке говорится, что уничтожена вся инженерная техника, потоплена машина для укладки понтонов, потери составили 80 человек убитыми и до 200 ранеными.
Нужно учитывать, что данные из сводок обычно занижены, причем не из пропагандистских соображений, а из-за отсутствия полной информации.
По словам находящегося в том районе офицера ВСУ, общие потери российских войск составили свыше 50 единиц инженерной и бронетехники на северном берегу реки и более 20 единиц бронетехники на южном берегу.
Потери в живой силе составили, по его оценке, до 700 убитых и около 1200 раненых. На южном берегу ВСУ захватили всех оставленных раненых, по имеющейся у нас информации от украинских военных — 231 солдата и офицера. Большинство из них ранены, в том числе, тяжело.
Российские офицеры не могут назвать точных цифр, потому что потери еще не успели сосчитать.
Провал прорыва на южный берег Северского Донца усложняет задачу штурма Лисичанска и дает ВСУ возможность оттягивать начало штурма еще одну-две недели.
При этом российские войска утром и днем 13 мая начали взрывать мосты через Северский Донец на подконтрольных территориях в сторону Харькова. Цель этих подрывов — обезопасить себя от контрнаступления ВСУ со стороны Харькова и выстроить оборонительный рубеж на берегу реки.
Поражение у Белогоровки стало самым тяжелым за апрель и май на суше. 74-я бригада фактически лишена боеспособности, а инженерные войска не смогут обеспечить понтонные переправы в ближайшую неделю, пока не подвезут новую технику.
@Volyamedia
Обсуждение этого события в рус сетях не уступает по активности потопленному крейсеру, некоторые авторы дают ему оценку как "самое крупное поражение РФ на суше с 24.02"
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vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:48
vitaliian написав:
Обсуждение этого события не уступает по активности потопленному крейсеру
Гарна подія. Там навіть пара Мі-24 встигла "кинути палку". Поглумились.
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Hotab
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:53
⚡️Новый план Валерия Герасимова
Вероятное развитие военных действий в Украине в ближайшие недели
Наши источники в министерстве обороны РФ и находящиеся в Украине офицеры российской армии и флота говорят о новом наступлении, к которому почти все уже готово.
Пока российская группировка на востоке пытается стянуть на себя украинские резервы, генштаб подготовил удар по юго-западу Украины.
Началом операции будет атака в районе села Колбасна в Приднестровье. По одним источникам, российская группировка должна спровоцировать украинских военных, а потом заманить в заранее подготовленную ловушку и разбить. По другим, российские войска, чья численность выросла с 1,5 до 3 тысяч человек, сами начнут наступление.
На юге Приднестровья войска ПМР атакуют украинский Измаил. А Черноморский флот высадит десанты между Измаилом и Одессой и между Одессой и Николаевом.
Десанты должны блокировать Одессу с запада и востока.
Российская группировка в Херсоне начнет наступление на Николаев с задачей либо сходу взять город, либо, если это не удастся, обойти его и одной группой ударить на запад севернее Одессы, а другой выйти на Кривой Рог и Запорожье.
Войска, наступающие от Колбасны, и херсонская группировка, которая после Николаева пойдет на запад, должны встретиться в городе Новоукраинск, где находится Южноукраинская АЭС.
Задача минимум этого наступления — полностью блокировать поставки топлива и вооружения в Украину со стороны Румынии и Молдовы, заставить ВСУ судорожно перебрасывать резервы и вводить в бой неподготовленные еще, недавно сформированные части на западе страны.
Задача максимум — захватить Одесскую, Николаевскую, Запорожскую области. При этом, насколько нам известно, дано указание не пытаться штурмовать крупные города, а блокировать их. Речь про Одессу, Николаев, Кривой Рог, Запорожье.
Во-первых, российская армия располагает для проведения такой операции примерно 45 тысячами солдат и тремя сотнями танков — это слишком мало для операции такого масштаба. Группировка в ПМР и вовсе насчитывает 3 тысячи человек и почти не имеет тяжелой техники и артиллерии. От Колбасны до Новоукраинска по самой короткой дороге около 240 километров. Этот фронт придется удерживать, что для трех тысяч человек задача непосильная.
Во-вторых, российская армия никогда в своей истории не осуществляла в боевых условиях масштабную высадку морского десанта. Последняя такая операция проводилась советской армией в 1945 году во время войны с Японией. ВСУ обладает мощной береговой обороной в районе Одессы, что уже было продемонстрировано, когда ракетами «Нептун» утопили крейсер «Москва». Российские офицеры крайне скептически оценивают возможности Черноморского флота, тем более, что в качестве десантников, судя по всему, будут использовать не только морскую пехоту, но и мотострелковые части.
В-третьих, проблема связи между подразделениями в армии РФ до сих пор не решена. В условиях сложного наступления связь будет играть одну из главных ролей, если ее не будет, план провалится даже без сопротивления ВСУ.
Несмотря на все перечисленное, по словам офицеров на местах и в Москве, подготовка к реализации плана почти завершена. В Херсонской области на Николаевском направлении сняты минные поля, подтянуты резервы и артиллерия. В Крым стянуты подразделения морской пехоты Черноморского флота, а также части с Дальнего Востока и с Северного флота. Прибыли как минимум две мотострелковые бригады с Урала и из Поволжья. Ведется подготовка морских транспортных и десантных судов.
На востоке накоплены большие резервы пехоты и танков, которые могут быть пущены в дело, как только ВСУ начнут перебрасывать войска с востока на запад и юг.
По сведениям российской разведки, ВСУ переживает серьезные перебои с поставками топлива, а значит, не сможет задействовать для отражения удара на неожиданном направлении технику.
В последние дни ракетные удары ВС РФ нацелены на разрушение мостов и железнодорожных магистралей и станций в Львовской, Винницкой и Закарпатской областях. Это может означать не только попытку прервать поставки вооружений из Европы, но и лишить ВСУ возможности для быстрой переброски войск на западе страны.
Для финальной подготовки плана в Украину приезжал начальник генштаба Валерий Герасимов.
Насколько нам известно, идея нового наступления принадлежит Валерию Герасимову. Именно он разрабатывал и план начала кампании, по которому Киев должен был быть захвачен в первые три дня войны, благодаря высадке десанта на аэродроме в Гостомеле.
в тексте Южноукраинск называют Новоукраинском. Тем лучше. Я бы ещё все таблички населенных пунктов поперепутывал.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 14 тра, 2022 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:56
Навіщо тягти сміття з усіх інформаційних помийок на форум?????
"Розмови недалеких - як тріск гілок у вогні"
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 14 тра, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:59
Frant написав:
Навіщо тягти сміття з усіх інформаційних помийок на форум?????
инфа от бывших военных для тех кто умеет думать. Не читай, чтобы не сломать мозг. Змеиный им нужен для прикрытия десанта. Кстати на параде не было ни одного русского мор.пеха, они все в Крыму.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 14 тра, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 19:25
Frant написав:
Навіщо тягти сміття з усіх інформаційних помийок на форум?????
"Розмови недалеких - як тріск гілок у вогні"
⚡️ мож у кого телеграма нема-телеграфує) ⚡️
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Додано: Суб 14 тра, 2022 19:35
Remington написав:Hotab
ви все перекрутили з ног на голову
"ато путін нападе" використовувався сивочолим гетьманом і його людьми, як захист проти будь якої їх критики.
в іронічному вигляді його використовували ті хто ставився критично до цього звиздіжа, який насправді був:
не заважайте нам красти, не усувайте нас від влади, не критикуйте наші дії, не .... "ато путін нападе"
І більшість хто говорив "ато путін нападе" іронічно зовсім не до нападу раші іронічно ставилися, а до тих, хто цим прикривав будь яке своє лайно.
100%
Ну, реально, кто в здравом уме ждёт нападения РФ?
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Додано: Суб 14 тра, 2022 20:16
vitaliian написав:
инфа от бывших военных для тех кто умеет думать.
Бывшие военные всерьёз пишут, что нач ГШ приехал под Изюм, чтобы спланировать морской десант на Одессу? Та ну.....
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