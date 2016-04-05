⚡️Новый план Валерия Герасимова

Вероятное развитие военных действий в Украине в ближайшие недели



Наши источники в министерстве обороны РФ и находящиеся в Украине офицеры российской армии и флота говорят о новом наступлении, к которому почти все уже готово.



Пока российская группировка на востоке пытается стянуть на себя украинские резервы, генштаб подготовил удар по юго-западу Украины.



Началом операции будет атака в районе села Колбасна в Приднестровье. По одним источникам, российская группировка должна спровоцировать украинских военных, а потом заманить в заранее подготовленную ловушку и разбить. По другим, российские войска, чья численность выросла с 1,5 до 3 тысяч человек, сами начнут наступление.



На юге Приднестровья войска ПМР атакуют украинский Измаил. А Черноморский флот высадит десанты между Измаилом и Одессой и между Одессой и Николаевом.



Десанты должны блокировать Одессу с запада и востока.



Российская группировка в Херсоне начнет наступление на Николаев с задачей либо сходу взять город, либо, если это не удастся, обойти его и одной группой ударить на запад севернее Одессы, а другой выйти на Кривой Рог и Запорожье.



Войска, наступающие от Колбасны, и херсонская группировка, которая после Николаева пойдет на запад, должны встретиться в городе Новоукраинск, где находится Южноукраинская АЭС.



Задача минимум этого наступления — полностью блокировать поставки топлива и вооружения в Украину со стороны Румынии и Молдовы, заставить ВСУ судорожно перебрасывать резервы и вводить в бой неподготовленные еще, недавно сформированные части на западе страны.



Задача максимум — захватить Одесскую, Николаевскую, Запорожскую области. При этом, насколько нам известно, дано указание не пытаться штурмовать крупные города, а блокировать их. Речь про Одессу, Николаев, Кривой Рог, Запорожье.



Во-первых, российская армия располагает для проведения такой операции примерно 45 тысячами солдат и тремя сотнями танков — это слишком мало для операции такого масштаба. Группировка в ПМР и вовсе насчитывает 3 тысячи человек и почти не имеет тяжелой техники и артиллерии. От Колбасны до Новоукраинска по самой короткой дороге около 240 километров. Этот фронт придется удерживать, что для трех тысяч человек задача непосильная.



Во-вторых, российская армия никогда в своей истории не осуществляла в боевых условиях масштабную высадку морского десанта. Последняя такая операция проводилась советской армией в 1945 году во время войны с Японией. ВСУ обладает мощной береговой обороной в районе Одессы, что уже было продемонстрировано, когда ракетами «Нептун» утопили крейсер «Москва». Российские офицеры крайне скептически оценивают возможности Черноморского флота, тем более, что в качестве десантников, судя по всему, будут использовать не только морскую пехоту, но и мотострелковые части.



В-третьих, проблема связи между подразделениями в армии РФ до сих пор не решена. В условиях сложного наступления связь будет играть одну из главных ролей, если ее не будет, план провалится даже без сопротивления ВСУ.



Несмотря на все перечисленное, по словам офицеров на местах и в Москве, подготовка к реализации плана почти завершена. В Херсонской области на Николаевском направлении сняты минные поля, подтянуты резервы и артиллерия. В Крым стянуты подразделения морской пехоты Черноморского флота, а также части с Дальнего Востока и с Северного флота. Прибыли как минимум две мотострелковые бригады с Урала и из Поволжья. Ведется подготовка морских транспортных и десантных судов.



На востоке накоплены большие резервы пехоты и танков, которые могут быть пущены в дело, как только ВСУ начнут перебрасывать войска с востока на запад и юг.



По сведениям российской разведки, ВСУ переживает серьезные перебои с поставками топлива, а значит, не сможет задействовать для отражения удара на неожиданном направлении технику.



В последние дни ракетные удары ВС РФ нацелены на разрушение мостов и железнодорожных магистралей и станций в Львовской, Винницкой и Закарпатской областях. Это может означать не только попытку прервать поставки вооружений из Европы, но и лишить ВСУ возможности для быстрой переброски войск на западе страны.



Для финальной подготовки плана в Украину приезжал начальник генштаба Валерий Герасимов.



Насколько нам известно, идея нового наступления принадлежит Валерию Герасимову. Именно он разрабатывал и план начала кампании, по которому Киев должен был быть захвачен в первые три дня войны, благодаря высадке десанта на аэродроме в Гостомеле.



