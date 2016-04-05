Успіха хтось встиг помітити ?
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Додано: Суб 14 тра, 2022 20:25
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:33
Помічаємо його роботу
В сети показали горящий самолет, сбитый в Николаевской области
t.me/novosti_n/13213
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:59
инфа старая и просроченная...
все попытки создать что-то существенное на Змеином просто смешны,
остров -просто мишень для Байрактаров и ракет (даже точка У достанет )
морпехи вещь дефицитная, даже трупы морпехов -тоже сложно доставить
писатель Борис Лукин просит чиПушилу помочь найти труп сыночка (1998гр,не дотянул до 24-летия 2 недели)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в открытых источниках удалось найти информацию о некрологах пятьдесят одного убитого из состава 810-й ОБрМП.
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