Frant написав:Навіщо тягти сміття з усіх інформаційних помийок на форум?????
инфа от бывших военных для тех кто умеет думать. Не читай, чтобы не сломать мозг. Змеиный им нужен для прикрытия десанта. Кстати на параде не было ни одного русского мор.пеха, они все в Крыму.
инфа старая и просроченная...
все попытки создать что-то существенное на Змеином просто смешны, остров -просто мишень для Байрактаров и ракет (даже точка У достанет ) морпехи вещь дефицитная, даже трупы морпехов -тоже сложно доставить
писатель Борис Лукин просит чиПушилу помочь найти труп сыночка (1998гр,не дотянул до 24-летия 2 недели)
Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець у Білогорівці.
«Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають, і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться «свіжачок». 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть у наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову «підводну» серію у Білогорівці», — зазначив Гайдай.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Не особливо задумувався раніше про специфіку роботи несамохідної арти. А зараз розумію, наскільки це небезпечно. Це не саушка, яка відстрілялася і відїхала відразу на 200+ метрів. Це ще спробуй швидко знятись і відбуксируватись, поки не прилетіло у відповідь. Жуть, пздц.