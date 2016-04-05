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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1012101310141015
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:25

  vitaliian написав:https://vimeo.com/709859898

Успіха хтось встиг помітити ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:33

  alex_dvornichenko написав:Успіха хтось встиг помітити ?


Помічаємо його роботу :wink:
В сети показали горящий самолет, сбитый в Николаевской области
t.me/novosti_n/13213
https://novosti-n.org/news/V-sety-pokaz ... eo--242037
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:59

  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіщо тягти сміття з усіх інформаційних помийок на форум?????

инфа от бывших военных для тех кто умеет думать. Не читай, чтобы не сломать мозг. Змеиный им нужен для прикрытия десанта. Кстати на параде не было ни одного русского мор.пеха, они все в Крыму.


инфа старая и просроченная...

все попытки создать что-то существенное на Змеином просто смешны,
остров -просто мишень для Байрактаров и ракет (даже точка У достанет )
морпехи вещь дефицитная, даже трупы морпехов -тоже сложно доставить

писатель Борис Лукин просит чиПушилу помочь найти труп сыночка (1998гр,не дотянул до 24-летия 2 недели)

https://ru.krymr.com/a/poteri-810-brigady-rf-chto-izvestno-o-pogibshikh-/31845629.html
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в открытых источниках удалось найти информацию о некрологах пятьдесят одного убитого из состава 810-й ОБрМП.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:12

Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець у Білогорівці.

«Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають, і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться «свіжачок». 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть у наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову «підводну» серію у Білогорівці», — зазначив Гайдай.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:26

  Frant написав:Навіщо цей копіпаст?
профессор, эта ветка про войну, Кобзарь вслух читают на другой ветке, туда иди, а сюда больше не иди. Ферштейн?
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Успіха хтось встиг помітити ?

Не особливо задумувався раніше про специфіку роботи несамохідної арти.
А зараз розумію, наскільки це небезпечно. Це не саушка, яка відстрілялася і відїхала відразу на 200+ метрів. Це ще спробуй швидко знятись і відбуксируватись, поки не прилетіло у відповідь. Жуть, пздц.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 23:04

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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 23:40

  vitaliian написав:Зображення

спецсвязь подхватили с форума :lol:
Возможно там проведут конкурс в 2023
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 03:42

Беріть приклад з собаки російськомовні форумчани.

Пес з Росгвардії за місяць вивчив команди українською мовою та готується служити у ЗСУ.

https://www.unian.ua/society/pes-z-rosg ... 25853.html
Ukrainian
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