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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:21

  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіщо цей копіпаст?
профессор, эта ветка про войну, Кобзарь вслух читают на другой ветке, туда иди, а сюда больше не иди. Ферштейн?

Меньше флуду, меньше копіпасту!
Меньше стратегії і тактики від диванної ікспертки,яка жодного дня не служила в армії і не має жодної військової освіти чи військових курсів.
Вату з вушей витягни - а то виглядаєш негарно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:23

  Ukrainian написав:Беріть приклад з собаки російськомовні форумчани.

Пес з Росгвардії за місяць вивчив команди українською мовою та готується служити у ЗСУ.

https://www.unian.ua/society/pes-z-rosg ... 25853.html

Пес розумніший за ватну флудьоршу!
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:29

  vitaliian написав:
Тем временем на острове Змеиный пополнение.

Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.

Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.

С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».

Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.

Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай.


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А чого нам переживати? В нас є чотири дивізіони Нептунів і замінований Чонгар.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:36

ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.
За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.

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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 07:53

edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 08:33

Уточненные данные потерь ВС РФ на переправе через Северский Донец у Белогоровки.

На данный момент, после облёта переправы БПЛА, было насчитано 73 единицы потерянной техники ВС РФ.

- БМП/БМД – 38 единиц;
- БТР - 4 единицы;
- Танк Т-72 - 6 единиц;
- Грузовики – 3 единицы;
- МТ-ЛБ – 4 единицы;
- Катера – 2 единицы;
- Машины для возведения понтонных переправ – 5 единиц;
- БРЭМ – 1 единица;
- Прочие ББМ – 9 единиц.
vitaliian
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