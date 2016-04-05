Меньше флуду, меньше копіпасту!
Меньше стратегії і тактики від диванної ікспертки,яка жодного дня не служила в армії і не має жодної військової освіти чи військових курсів.
Вату з вушей витягни - а то виглядаєш негарно.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 06:21
Меньше флуду, меньше копіпасту!
Меньше стратегії і тактики від диванної ікспертки,яка жодного дня не служила в армії і не має жодної військової освіти чи військових курсів.
Вату з вушей витягни - а то виглядаєш негарно.
Додано: Нед 15 тра, 2022 06:23
Пес розумніший за ватну флудьоршу!
Додано: Нед 15 тра, 2022 06:29
А чого нам переживати? В нас є чотири дивізіони Нептунів і замінований Чонгар.
Додано: Нед 15 тра, 2022 06:36
ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.
За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.
Додано: Нед 15 тра, 2022 08:33
Уточненные данные потерь ВС РФ на переправе через Северский Донец у Белогоровки.
На данный момент, после облёта переправы БПЛА, было насчитано 73 единицы потерянной техники ВС РФ.
- БМП/БМД – 38 единиц;
- БТР - 4 единицы;
- Танк Т-72 - 6 единиц;
- Грузовики – 3 единицы;
- МТ-ЛБ – 4 единицы;
- Катера – 2 единицы;
- Машины для возведения понтонных переправ – 5 единиц;
- БРЭМ – 1 единица;
- Прочие ББМ – 9 единиц.
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