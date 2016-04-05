Меньше флуду, меньше копіпасту!
Меньше стратегії і тактики від диванної ікспертки,яка жодного дня не служила в армії і не має жодної військової освіти чи військових курсів.
Вату з вушей витягни - а то виглядаєш негарно.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 06:21
Меньше флуду, меньше копіпасту!
Меньше стратегії і тактики від диванної ікспертки,яка жодного дня не служила в армії і не має жодної військової освіти чи військових курсів.
Вату з вушей витягни - а то виглядаєш негарно.
Додано: Нед 15 тра, 2022 06:23
Пес розумніший за ватну флудьоршу!
Додано: Нед 15 тра, 2022 06:29
А чого нам переживати? В нас є чотири дивізіони Нептунів і замінований Чонгар.
Додано: Нед 15 тра, 2022 06:36
ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.
За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.
Додано: Нед 15 тра, 2022 08:33
Уточненные данные потерь ВС РФ на переправе через Северский Донец у Белогоровки.
На данный момент, после облёта переправы БПЛА, было насчитано 73 единицы потерянной техники ВС РФ.
- БМП/БМД – 38 единиц;
- БТР - 4 единицы;
- Танк Т-72 - 6 единиц;
- Грузовики – 3 единицы;
- МТ-ЛБ – 4 единицы;
- Катера – 2 единицы;
- Машины для возведения понтонных переправ – 5 единиц;
- БРЭМ – 1 единица;
- Прочие ББМ – 9 единиц.
Додано: Нед 15 тра, 2022 08:42
"Маріуполь. Азовсталь. Знову - з неба, моря, землі. Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам)", - зазначив Андрющенко.
За його словами, самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння - близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
"Пекло зійшло на землю.
Додано: Нед 15 тра, 2022 08:44
Росіяни завдали нового ракетного удару по Львівщині
Сили ППО збили дві ракети, решта влучили у військовий об'єкт
Мешканці Львівської області повідомили про кілька вибухів, які було чути з 4:25 до близько 5:00 ранку. У цей час в області була повітряни тривога.
О 8:00 голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що росіяни завдали ракетного удару в об'єкт військової інфраструктури.
«Жителі Львівщини! Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється»
Додано: Нед 15 тра, 2022 08:45
с таким трудом поставили в строй 25-30 танков Т64 ,
спустя неделю "переправ" у Белогоровки них практически осталось 2-3?
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:09
там есть фото с цифрами возле каждого подбитого аппарата и расшифровка чем именно оно когда то было. Сомневаюсь что кто то на ветке скрупулёзно изучает этот вопрос, поэтому такие подробности я упустил. Но цифры выше железно обоснованные.
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