CNN: В американській розвідці проводять масштабні внутрішні перевірки через те, що спецслужби повністю помилилися зі своїми прогнозами щодо виводу військ США з Афганістану та війни в Україні.
Комітет розвідки Сенату США надіслав таємний лист до Міноборони та ЦРУ, зазначивши, що ці відомства недооцінили українську армію у питанні війни з росією та переоцінили афганську армію у протистоянні з талібами. Це спричинило низку проблем у плануванні. Зокрема, там зазначається, що США могли б значно раніше почати постачати Україні зброю, якби розвідка не прогнозувала падіння Києва за три-чотири дні
airmax78 написав:Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні...
Ніі, Донбас -- це Україна. Треба звільняти і робити таки ВЕЗ -- чесну, антикорупційну, з вільним прямим виходом торгівлі на Європу/Світ (сам не вірю в ці слова, но дуже так треба). А Крим можна віддати туркам, у концесію на 100 років -- хай роблять чудовий курорт, і взагалі без сухопутних військових баз (тільки прикордонники та забезпечення ВМСУ). Севастополю повернути назву Херсонес і віддати у концесію грекам (блін, вони ж ледацюги), краще -- Корсунь хай буде і таки залишити там нашу базу ВМСУ для разборок з рашистами. Думаю татари підтримають.
AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах. У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
К чему этот высер ? К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?
Ну так признай Признание ошибки - путь к исправлению