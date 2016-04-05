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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1015101610171018>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:с таким трудом поставили в строй 25-30 танков Т64 ,
спустя неделю "переправ" у Белогоровки них практически осталось 2-3?

Що це за інфо? Про чиї танки мова?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:23

CNN: В американській розвідці проводять масштабні внутрішні перевірки через те, що спецслужби повністю помилилися зі своїми прогнозами щодо виводу військ США з Афганістану та війни в Україні.

Комітет розвідки Сенату США надіслав таємний лист до Міноборони та ЦРУ, зазначивши, що ці відомства недооцінили українську армію у питанні війни з росією та переоцінили афганську армію у протистоянні з талібами. Це спричинило низку проблем у плануванні. Зокрема, там зазначається, що США могли б значно раніше почати постачати Україні зброю, якби розвідка не прогнозувала падіння Києва за три-чотири дні

https://edition.cnn.com/2022/05/13/poli ... index.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні...

Ніі, Донбас -- це Україна. Треба звільняти і робити таки ВЕЗ -- чесну, антикорупційну, з вільним прямим виходом торгівлі на Європу/Світ (сам не вірю в ці слова, но дуже так треба).
А Крим можна віддати туркам, у концесію на 100 років -- хай роблять чудовий курорт, і взагалі без сухопутних військових баз (тільки прикордонники та забезпечення ВМСУ). Севастополю повернути назву Херсонес і віддати у концесію грекам (блін, вони ж ледацюги), краще -- Корсунь хай буде і таки залишити там нашу базу ВМСУ для разборок з рашистами. Думаю татари підтримають.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:32

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Уточненные данные потерь ВС РФ на переправе через Северский Донец у Белогоровки.

На данный момент, после облёта переправы БПЛА, было насчитано 73 единицы потерянной техники ВС РФ.

- БМП/БМД – 38 единиц;
- БТР - 4 единицы;
- Танк Т-72 - 6 единиц;
- Грузовики – 3 единицы;
- МТ-ЛБ – 4 единицы;
- Катера – 2 единицы;
- Машины для возведения понтонных переправ – 5 единиц;
- БРЭМ – 1 единица;
- Прочие ББМ – 9 единиц.


с таким трудом поставили в строй 25-30 танков Т64 ,
спустя неделю "переправ" у Белогоровки них практически осталось 2-3?

Вопрос иной - о темпах.
Они себя отработали.
Необходимо ещё.
"Война" - это прежде всего война экономик(производств)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amethyst написав:А Крим можна віддати туркам, у концесію на 100 років -- хай роблять чудовий курорт, і взагалі без сухопутних військових баз (тільки прикордонники та забезпечення ВМСУ).

Хай навіть з тур. віськовими базами особливо в східному (Феодосія, Керч) Криму
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі.

был у нас любитель репостить дезу от danserg (до сих пор не извинился, кстати), теперь появился ещё один разгонятель опасных фейков.

На самом деле:
1. К границам пока не вышли
2. Ни одну из линий снабжения Изюма не перерезали, и пока даже не приблизились
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:39

  Василь-Рівне написав:
  Ukrainian написав:Беріть приклад з собаки російськомовні форумчани.

Проблема в тому, що німецькі вівчарки розумні, на відміну від ...

:mrgreen:
- это бельгийская.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:45

  pesikot написав:
  AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах.
У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.

К чему этот высер ?
К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?

Ну так признай
Признание ошибки - путь к исправлению

https://news.finance.ua/ua/korupciyu-pi ... vnoi-zrady
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:46

  Василь-Рівне написав:
  Ukrainian написав:Беріть приклад з собаки російськомовні форумчани.

Проблема в тому, що німецькі вівчарки розумні, на відміну від ...

ну так и читайте умных овчарок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 09:55, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:51

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Уточненные данные потерь ВС РФ на переправе через Северский Донец у Белогоровки.

На данный момент, после облёта переправы БПЛА, было насчитано 73 единицы потерянной техники ВС РФ.

- БМП/БМД – 38 единиц;
- БТР - 4 единицы;
- Танк Т-72 - 6 единиц;
- Грузовики – 3 единицы;
- МТ-ЛБ – 4 единицы;
- Катера – 2 единицы;
- Машины для возведения понтонных переправ – 5 единиц;
- БРЭМ – 1 единица;
- Прочие ББМ – 9 единиц.


с таким трудом поставили в строй 25-30 танков Т64 ,
спустя неделю "переправ" у Белогоровки них практически осталось 2-3?
если можно, поподробнее: как потери танков Т-72 позволяют вычислить остаток Т-64?
Спасибо
juristkostya
 
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