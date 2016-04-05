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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:52
Amethyst написав: airmax78 написав:
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні...
Ніі, Донбас -- це Україна. Треба звільняти і робити таки ВЕЗ -- чесну, антикорупційну, з вільним прямим виходом торгівлі на Європу/Світ (сам не вірю в ці слова, но дуже так треба).
А Крим можна віддати туркам, у концесію на 100 років -- хай роблять чудовий курорт, і взагалі без сухопутних військових баз (тільки прикордонники та забезпечення ВМСУ). Севастополю повернути назву Херсонес і віддати у концесію грекам (блін, вони ж ледацюги), краще -- Корсунь хай буде і таки залишити там нашу базу ВМСУ для разборок з рашистами. Думаю татари підтримають.
Есть прецедент Тешинской области, его вполне можно экстраполировать на Крым.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:58
Remington написав:Hotab
ви все перекрутили з ног на голову
"ато путін нападе" використовувався сивочолим гетьманом і його людьми, як захист проти будь якої їх критики.
в іронічному вигляді його використовували ті хто ставився критично до цього звиздіжа, який насправді був:
не заважайте нам красти, не усувайте нас від влади, не критикуйте наші дії, не .... "ато путін нападе"
І більшість хто говорив "ато путін нападе" іронічно зовсім не до нападу раші іронічно ставилися, а до тих, хто цим прикривав будь яке своє лайно.
А, ничего, что коррупция, с ликвидацией экономики Украины, управлялась и управляется на прямую из моЦквы и Вашингтона?
Жаль нет К/Х - он бы, как историк подробно описал бы деяния Врага подробно с аналогией Большой Орды - ведь за тысячелетия ничего не изменилось.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:04
juristkostya написав:
Есть прецедент Тешинской области, его вполне можно экстраполировать на Крым.
Есть, на сегодня, замечательный прецедент Турции:
Дабы избежать обстрелов со стороны оккупированной рашистами Сирии - Турция вынуждена была зайти в Сирию и взять под контроль зону вдоль границы с Турцией.Пожалуйста очертите территорию московии, что Украинские ВСУ вынуждены взять под контроль, дабы избежать обстрелы Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской, областей?
С целью умиротворения Агрессора.
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