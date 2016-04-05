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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10161017101810191020>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:52

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні...

Ніі, Донбас -- це Україна. Треба звільняти і робити таки ВЕЗ -- чесну, антикорупційну, з вільним прямим виходом торгівлі на Європу/Світ (сам не вірю в ці слова, но дуже так треба).
А Крим можна віддати туркам, у концесію на 100 років -- хай роблять чудовий курорт, і взагалі без сухопутних військових баз (тільки прикордонники та забезпечення ВМСУ). Севастополю повернути назву Херсонес і віддати у концесію грекам (блін, вони ж ледацюги), краще -- Корсунь хай буде і таки залишити там нашу базу ВМСУ для разборок з рашистами. Думаю татари підтримають.

Есть прецедент Тешинской области, его вполне можно экстраполировать на Крым.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:58

  Remington написав:Hotab
ви все перекрутили з ног на голову
"ато путін нападе" використовувався сивочолим гетьманом і його людьми, як захист проти будь якої їх критики.

в іронічному вигляді його використовували ті хто ставився критично до цього звиздіжа, який насправді був:
не заважайте нам красти, не усувайте нас від влади, не критикуйте наші дії, не .... "ато путін нападе"
І більшість хто говорив "ато путін нападе" іронічно зовсім не до нападу раші іронічно ставилися, а до тих, хто цим прикривав будь яке своє лайно.

А, ничего, что коррупция, с ликвидацией экономики Украины, управлялась и управляется на прямую из моЦквы и Вашингтона?

Жаль нет К/Х - он бы, как историк подробно описал бы деяния Врага подробно с аналогией Большой Орды - ведь за тысячелетия ничего не изменилось.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:04

  juristkostya написав:Есть прецедент Тешинской области, его вполне можно экстраполировать на Крым.

Есть, на сегодня, замечательный прецедент Турции:
Дабы избежать обстрелов со стороны оккупированной рашистами Сирии - Турция вынуждена была зайти в Сирию и взять под контроль зону вдоль границы с Турцией.

Пожалуйста очертите территорию московии, что Украинские ВСУ вынуждены взять под контроль, дабы избежать обстрелы Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской, областей?

С целью умиротворения Агрессора.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:28

  Kudrjavuy написав:
  juristkostya написав:Есть прецедент Тешинской области, его вполне можно экстраполировать на Крым.

Есть, на сегодня, замечательный прецедент Турции:
Дабы избежать обстрелов со стороны оккупированной рашистами Сирии - Турция вынуждена была зайти в Сирию и взять под контроль зону вдоль границы с Турцией.

Пожалуйста очертите территорию московии, что Украинские ВСУ вынуждены взять под контроль, дабы избежать обстрелы Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской, областей?

С целью умиротворения Агрессора.

Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі".
1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу).
2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:29

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.

Сколько ресурсов было вложено в пиар и такое фиаско.

После этой Войны мир ожидает переход на иную "технику" базовое вооружение.
Отсюда страны НАТО по идее должны быть [url]заинтересованы в передаче ВСЕГО вооружения в Украину.[/url]
В то же время, в Украине, не зависимо от ситуации заинтересованы в производстве своего вооружения(нового поколения) и введении его в строй.
А оно до сих пор, у нас - является ЗАСЕКРЕЧЕННЫМ! хотя скажу честно, что саме ГЕНИАЛЬНОЕ - до неприличия простое! (и большинство основного вооружения используемого сегодня в мире ... - родиной его использования и постановкой в строй есть Украина!)

Что могут тогда ждать покупатели, если вооружение - заведомо технологически устаревшее?
Правда амеры стали уже вооружать им свой ВМФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 тра, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:35

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  juristkostya написав:Есть прецедент Тешинской области, его вполне можно экстраполировать на Крым.

Есть, на сегодня, замечательный прецедент Турции:
Дабы избежать обстрелов со стороны оккупированной рашистами Сирии - Турция вынуждена была зайти в Сирию и взять под контроль зону вдоль границы с Турцией.

Пожалуйста очертите территорию московии, что Украинские ВСУ вынуждены взять под контроль, дабы избежать обстрелы Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской, областей?

С целью умиротворения Агрессора.

Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі".
1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу).
2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.

Это "консервы" и "вздувшаяся консерва".
Речь о другом: как избежать повторения ситуации на Донбассе с 15го года - обстрелы РСЗО, ствольной артиллерией, авиацией, ракетами с терриотории РФ?
Без обстрела по РФ?

Дабы не "грозить Врагу ядерной дубинкой"(что на сегодня практикуется во всём мире)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 тра, 2022 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:38

  flyman написав:ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план
про пмр уже отвечали, Молдова - независимая страна не объявлявшая нам войну, тогда мы сами превращаемся в агрессора, в результате - теряем западную помощь. РФ спит и видит этот сценарий, вместе с вами (я доступно объяснил почему вас за такие идеи банят?)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:41

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Есть, на сегодня, замечательный прецедент Турции:
Дабы избежать обстрелов со стороны оккупированной рашистами Сирии - Турция вынуждена была зайти в Сирию и взять под контроль зону вдоль границы с Турцией.

Пожалуйста очертите территорию московии, что Украинские ВСУ вынуждены взять под контроль, дабы избежать обстрелы Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской, областей?

С целью умиротворения Агрессора.

Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі".
1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу).
2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.

Это "консервы" и "вздувшаяся консерва".
Речь о другом: как избежать повторения ситуации на Донбассе с 15го года - обстрелы РСЗО, ствольной артиллерией, авиацией, ракетами с терриотории РФ?
Без обстрела по РФ?

Влада має дати сигнал владі РФ, що будуть асиметричні відповіді у відповідь на провокації: обстріл воєнних та інфраструктурних об"єктів Криму, напр.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:45

  flyman написав:Влада має дати сигнал владі РФ, що будуть асиметричні відповіді у відповідь на провокації: обстріл воєнних та інфраструктурних об"єктів Криму, напр.

Крым - это Украина, и без его возвращения рот открывать - рано.

Вопрос о "каком сигнале в моЦкву"?
И почему, не подать его уже сегодня?
Почему не......
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:46

  flyman написав:Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі".
1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу).
2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.

Уже спрашивал, но вы не ответили:
- какие силы для этого потребуются (люди, техника)
- с какого из существующих направлений можно их снять
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