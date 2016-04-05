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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1017101810191020>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Может вкладываться в военные технологии?
Производить оружие?
Благо опыта .... - ещё до этой войны.
А ведь даже наши тренспортные АНушки - чисто технологически и производственно наши - стали клепать бразильцы....

Авианосцы - китайцы.
МРИЇ - китайцы.
Танки - турки.
Вертолёты - Турки.
БМП - Поляки.
........................................................
Производить в Украине ничего нельзя - чёрная коррупция.
Поэтому каждый вынужден продавать всё, за что могут заплатить деньги. И прежде всего разработки, пока не продали иные "обдаровани"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 тра, 2022 11:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:48

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Влада має дати сигнал владі РФ, що будуть асиметричні відповіді у відповідь на провокації: обстріл воєнних та інфраструктурних об"єктів Криму, напр.

Крым - это Украина, и без его возвращения рот открывать - рано.

Вопрос о "каком сигнале в моЦкву"?
И почему, не подать его уже сегодня?
Почему не......

Це запитання в ОП. Чому там сподіваються "заглянути в очі" і виляють хвостом та стають на задні лапки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:49

  juristkostya написав:
  flyman написав:Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі".
1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу).
2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.

Уже спрашивал, но вы не ответили:
- какие силы для этого потребуются (люди, техника)
- с какого из существующих направлений можно их снять

Юра, коли візьмуть аналітиком в Генштаб, тоді будуть відпвіді.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:57

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Влада має дати сигнал владі РФ, що будуть асиметричні відповіді у відповідь на провокації: обстріл воєнних та інфраструктурних об"єктів Криму, напр.

Крым - это Украина, и без его возвращения рот открывать - рано.

Вопрос о "каком сигнале в моЦкву"?
И почему, не подать его уже сегодня?
Почему не......

Це запитання в ОП. Чому там сподіваються "заглянути в очі" і виляють хвостом та стають на задні лапки.

:mrgreen:
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Возвращаемся к основам:
Дайте определение, что такое "Государство"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:01

  pesikot написав:
  Remington написав:pesikot
я вибачаюсь ви навіть прочитати і зрозуміди значення написаного не в змозі. ви берете вкладаєте свій сенс який не відповідає написаному і з своїми уявленням сперечаєтесь.

Путин напав ? чи ні ?

В 1992м году!
А до фервраля 22го - "кто-то" на этом хорошо зарабатывал.
Только украинцев там не было!
И интересов Украины!
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:07

БМПТ Терминатор едет на утилизацию



В конце марта 2018 года с Уралвагонзавода была отправлена первая партия боевых машин для Минобороны России. БМПТ с модернизированными пусковыми установками ракет 9М120-1 из состава КУВ «Атака-Т» и бронезащитой ракет приняты на вооружение российской армии 5 мая 2018 г. Затем эти машины поступили в воинские части для опытно-боевой эксплуатации[14]; в октябре Минобороны России сообщило, что до конца 2018 года в 90-ю гвардейскую танковую дивизию поступит 10 единиц техники
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 11:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:07

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Крым - это Украина, и без его возвращения рот открывать - рано.

Вопрос о "каком сигнале в моЦкву"?
И почему, не подать его уже сегодня?
Почему не......

Це запитання в ОП. Чому там сподіваються "заглянути в очі" і виляють хвостом та стають на задні лапки.

:mrgreen:
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Возвращаемся к основам:
Дайте определение, что такое "Государство"?

З вікі?
Чи моє?

З моєї точки зору, це апарат насилля, який збирає податки з метою захисту території та населення, яке входить до її складу.

В нас держава досі не справлялася.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:10

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі".
1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу).
2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.

Уже спрашивал, но вы не ответили:
- какие силы для этого потребуются (люди, техника)
- с какого из существующих направлений можно их снять

Юра, коли візьмуть аналітиком в Генштаб, тоді будуть відпвіді.

А ещё нам срочно надо колонию на Марсе, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA :-))))))
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Влада має дати сигнал владі РФ, що будуть асиметричні відповіді у відповідь на провокації: обстріл воєнних та інфраструктурних об"єктів Криму, напр.

обстрелы в ответ на обстрелы? И где тут "асимметричность"?
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:13

  flyman написав:З моєї точки зору, це апарат насилля, який збирає податки з метою захисту території та населення, яке входить до її складу.

Кроме того, существует сотни обязанностей, и функций что формируют государство.(Первые ввели фараоны)
А "налоги" - это в отношении предпринимателя.
Kudrjavuy
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