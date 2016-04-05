Может вкладываться в военные технологии? Производить оружие? Благо опыта .... - ещё до этой войны. А ведь даже наши тренспортные АНушки - чисто технологически и производственно наши - стали клепать бразильцы....
Авианосцы - китайцы. МРИЇ - китайцы. Танки - турки. Вертолёты - Турки. БМП - Поляки. ........................................................ Производить в Украине ничего нельзя - чёрная коррупция. Поэтому каждый вынужден продавать всё, за что могут заплатить деньги. И прежде всего разработки, пока не продали иные "обдаровани"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 тра, 2022 11:08, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі". 1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу). 2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.
Уже спрашивал, но вы не ответили: - какие силы для этого потребуются (люди, техника) - с какого из существующих направлений можно их снять
Юра, коли візьмуть аналітиком в Генштаб, тоді будуть відпвіді.
В конце марта 2018 года с Уралвагонзавода была отправлена первая партия боевых машин для Минобороны России. БМПТ с модернизированными пусковыми установками ракет 9М120-1 из состава КУВ «Атака-Т» и бронезащитой ракет приняты на вооружение российской армии 5 мая 2018 г. Затем эти машины поступили в воинские части для опытно-боевой эксплуатации[14]; в октябре Минобороны России сообщило, что до конца 2018 года в 90-ю гвардейскую танковую дивизию поступит 10 единиц техники
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 11:13, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:Вискажу "нісенітниці", за яку тут банять, так як в нас досі хочуть "подивитися в очі". 1. Мозир і Гомель (ж.д вузли і НПЗ): досі ніяких відповідних дій щодо країни агресора (навіть в цій темі визнано), але ніззя, "ато бацька нападьот" (привіт Хотабу). 2. ПМР: теж зміюка, лежить чекає, коли вжалити. Ніяких дій на упередження не проводиться. Вже розбомблено міст і фактично відрізано південь Одесьокої області, але влада і далі робить вигляд, що це такий був план.
Уже спрашивал, но вы не ответили: - какие силы для этого потребуются (люди, техника) - с какого из существующих направлений можно их снять
Юра, коли візьмуть аналітиком в Генштаб, тоді будуть відпвіді.
А ещё нам срочно надо колонию на Марсе, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA )))))