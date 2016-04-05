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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:14

  vitaliian написав:https://vimeo.com/710002624


Мелитополь - Пологи?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:16

  Kudrjavuy написав:Мелитополь - Пологи
северодонецк

Поступают сообщения о первом применении американских РСЗО  «Хаймарс» (M142 HIMARS) на славянском направлении.


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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:24

  juristkostya написав:А ещё нам срочно надо колонию на Марсе, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA :-))))))

це до Арестовича
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:33

  flyman написав:
  juristkostya написав:А ещё нам срочно надо колонию на Марсе, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA :-))))))

це до Арестовича

Рад, что вы уловили сарказм
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:42

Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі. Він повністю зруйнований.

Вибухи, які було чутно у Львові – це наслідок роботи протиповітряної оборони. Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів.
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