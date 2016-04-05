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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:14
vitaliian написав:
https://vimeo.com/710002624
Мелитополь - Пологи?
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:16
Kudrjavuy написав:
Мелитополь - Пологи
северодонецк
Поступают сообщения о первом применении американских РСЗО «Хаймарс» (M142 HIMARS) на славянском направлении.
Креативная реклама мяса
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:24
juristkostya написав:
А ещё нам срочно надо колонию на Марсе
, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA
)))))
це до Арестовича
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flyman
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:33
flyman написав: juristkostya написав:
А ещё нам срочно надо колонию на Марсе
, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA
)))))
це до Арестовича
Рад, что вы уловили сарказм
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:42
Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі. Він повністю зруйнований.
Вибухи, які було чутно у Львові – це наслідок роботи протиповітряної оборони. Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів.
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