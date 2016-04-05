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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:14
vitaliian написав:
https://vimeo.com/710002624
Мелитополь - Пологи?
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:16
Kudrjavuy написав:
Мелитополь - Пологи
северодонецк
Поступают сообщения о первом применении американских РСЗО «Хаймарс» (M142 HIMARS) на славянском направлении.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:24
juristkostya написав:
А ещё нам срочно надо колонию на Марсе
, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA
)))))
це до Арестовича
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flyman
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:33
flyman написав: juristkostya написав:
А ещё нам срочно надо колонию на Марсе
, но способ я вам расскажу, когда меня возьмут работать в NASA
)))))
це до Арестовича
Рад, что вы уловили сарказм
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:42
Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі. Він повністю зруйнований.
Вибухи, які було чутно у Львові – це наслідок роботи протиповітряної оборони. Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів.
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jump
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:54
Amethyst написав:
А Крим можна віддати туркам
А не боїшся, що твою роздавалку хтось з передка тобі начистить, той, який побратимів втратив які боронили свою землю, ні
? Роздавальщік хренів
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:55
Василь-Рівне написав: Ukrainian написав:
Беріть приклад з собаки російськомовні форумчани.
Проблема в тому, що німецькі вівчарки розумні, на відміну від ...
Чоловік заходить до приятеля і бачить, що той грає у шахи зі своїм собакою. — Яка розумна собака! - Розумна? Так я веду з рахунком 3: 2!
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:56
juristkostya написав: flyman написав:
Влада має дати сигнал владі РФ, що будуть асиметричні відповіді у відповідь на провокації: обстріл воєнних та інфраструктурних об"єктів Криму, напр.
обстрелы в ответ на обстрелы? И где тут "асимметричность"?
Что такое "асимметричность", в Вашем понимании, в условиях сегодняшней Войны развязанной рифляндией в Украине?
Стереть все города до Урала?
Адекватно напалмом? https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... e=6280F99E
Московия имела конкретную цель - переселение оставшегося народа восточнее Читинской области и за полярный круг.
У нас такой цели - нет.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 15 тра, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:58
juristkostya написав:
На самом деле:
1. К границам пока не вышли
2. Ни одну из линий снабжения Изюма не перерезали, и пока даже не приблизились
Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:58
jump написав:
Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі. Він повністю зруйнований.
Вибухи, які було чутно у Львові – це наслідок роботи протиповітряної оборони. Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів
.
Вопрос реален и к Вам:viewtopic.php?p=5433447#p5433447
Степень демилитаризации рифляндии?
Путь реализации?
Средства?
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