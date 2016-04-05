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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10191020102110221023 ... 1026>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.


это русская рулетка с русским "можем повторить"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:48

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Плюс айтишнеги.


дуже багато айтишнегів релокувалися. Поки що сплачують податки в Україну, але так як перелом з перемогою постійно переносяться, то будуть укорінюватися у Європі. Я свої міркування писав - восени\взимку якщо не будет нато перспектив, щось продам в Києві на користь "нової Європи"

в айтишнегов есть одна слабость - даже с 2К баксов /мес в Украине они ощущают себя Людьми. А там даже с 4К будут пересичными. Да и налогов 5% там нет.
На пользу новой Европы нужно продать в Киеве неплохой аэродром, чтобы там что-то купить. А особенно теперь, на этапе движения к стадии "принятия".
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:53

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.


это русская рулетка с русским "можем повторить"

в то, что они что-то "могут", уже никто не верит :lol:
Сейчас вопрос только в том, как быстро и дорого удастся их выбить с юго-востока
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:54

  Ромасик написав:
  flyman написав:Можна по арифметиці будівельника:
РФ втратила 1трлн USD (300 млрд на війну, і 600 млрд. заблоковано )
Україна втратила 1 трлн. USD і додатково майже дві області.

откуда такие цифры у будивельника?

Час від часу від проводив на форумі майстер класи економічної арифметики.

Ще як варіант будівельникомоміки:
Населення з 52 млн скоротилося за 30 років до 35 млн, а ВВП те саме за 30 років, в ітозі є ріст ВВП на особу. Перемога!
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 тра, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amethyst написав:А Крим можна віддати туркам

А не боїшся, що твою роздавалку хтось з передка тобі начистить, той, який побратимів втратив які боронили свою землю, ні :twisted: ? Роздавальщік хренів :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:55

  Василь-Рівне написав:
  Ukrainian написав:Беріть приклад з собаки російськомовні форумчани.

Проблема в тому, що німецькі вівчарки розумні, на відміну від ...

Чоловік заходить до приятеля і бачить, що той грає у шахи зі своїм собакою. — Яка розумна собака! - Розумна? Так я веду з рахунком 3: 2!
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли
2. Ни одну из линий снабжения Изюма не перерезали, и пока даже не приблизились

Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:58

  jump написав:Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі. Він повністю зруйнований.

Вибухи, які було чутно у Львові – це наслідок роботи протиповітряної оборони. Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів.

Вопрос реален и к Вам:
viewtopic.php?p=5433447#p5433447

Степень демилитаризации рифляндии?
Путь реализации?
Средства?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:в то, что они что-то "могут", уже никто не верит

Года 3 наверное не смогут. Это будет окно возможностей для Украины. А потом восстановятся, не впервый раз. Вот они крымскую в 19 веке просрали, а потом через 20 лет в Болгарии отыгрались. Или чеченскую в 90х
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 тра, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:11

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:в то, что они что-то "могут", уже никто не верит

Года 3 наверное не смогут. Это будет окно возможностей для Украины. А потом восстановятся, не впервый раз. Вот они крымскую в 19 веке просрали, а потом через 20 лет в Болгарии отыгрались. Или чеченскую в 90х

Я бы наоборот сказал - до 3 лет еще будут брыкаться.
Ромасик
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