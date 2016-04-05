RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10201021102210231024 ... 1026>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:13

  flyman написав:Сигнал до повернення в Київ, коли посольство США туди поверенться.
Думаю, що дах ПВО над Кєивом буде тоді надійний.

Так що про "пустелю" замість Києва, дуже дивні міркування.
...


Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)
Пустеля замість Києва може настати лише в одному випадку - якщо ЯО долетить. Але ж тоді й москви не буде.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:15

  Василь-Рівне написав:
  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли
2. Ни одну из линий снабжения Изюма не перерезали, и пока даже не приблизились

Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить :twisted:

Понятно, что нахамить проще, чем научиться читать карту.
juristkostya
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:21

  fler написав:Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)

я не большой специалист в ПВО, но мне кажется для этого над Киевом летать не нужно.
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4427
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:27

  Vlad442 написав:Ні. Це не перемога. Це тільки непоразка. Цього недостатньо для сталого миру, та розвитку
с вашими аппетитами странно что вы вообще инвестировали в Украину, война не 1й год идёт, неужели надеялись что пуйло удовлетворится Крымом и ордло?

4,7 млн киевлян нигде не ждут, Киев всё же ждал понаехов с провинции, 20 лет строил для них патриотики и варшавские, инвесторы покупали котлованы чтобы сдавать готовое жильё в аренду.

Не вижу ни одной причины почему в результате "непоражения" всё должно стать иначе. Враг понял что Киев им не по зубам, инвесторы увидели что инвестиции в кржн под надежной защитой.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12971
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:34

  fler написав:
  flyman написав:Сигнал до повернення в Київ, коли посольство США туди поверенться.
Думаю, що дах ПВО над Кєивом буде тоді надійний.

Так що про "пустелю" замість Києва, дуже дивні міркування.
...


Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)
Пустеля замість Києва може настати лише в одному випадку - якщо ЯО долетить. Але ж тоді й москви не буде.

ЯО уже ж було за 80км від Києва: аварія на ЧАЕС і мирний атом в кожен дім.
Тільки хтось уже забув події 1986.
Якщо послухати Влад422, то тут пустеля би мала бути більше 35 років.
Але ж ні. А селі де спадщина давно зняли зону радіологічного контролю. Екологічно чиста тепер територія, до того зачищена від орків, тільки ШРТ не ходить поки що від Києва.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29004
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2504 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:42

  vitaliian написав:
  Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, что провоцирует конфликты внутри страны, открывая рашистам новые возможности для ударов, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".
лично меня больше беспокоит распространение неприкрытой дезинформации. Если уж банить, то за это.
juristkostya
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:инвесторы увидели что инвестиции в кржн под надежной защитой

Вийде зараз компанія, та каже "ми будуємо завод у Броварах, інвестуйте", а друга "ми будуємо таке ж саме підприємство під Краковом, інвестуйте". Кому ви вирішите віддати ваші кошти? Пам'ятаючи де були російські танки, та те, що сільський суд може через 3 роки скасувати виделеня землі, та сказати, що там повинен буди Єкопарк. А тітушки тим часом будут хитати паркан.
Інвестиції то не тільки ринок нерухомості.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8847
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43

  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли

Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше
В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и в некоторых районах вышли на государственную границу Украины

Не пиши фигни и тогда никто тебе хамить не будет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43

  Ромасик написав:
  fler написав:Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)

я не большой специалист в ПВО, но мне кажется для этого над Киевом летать не нужно.


Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:44

  fler написав:
  Ромасик написав:
  fler написав:Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)

я не большой специалист в ПВО, но мне кажется для этого над Киевом летать не нужно.


Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.

я тоже многое слышу, и есть предположения, но помолчу ;)
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4427
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10201021102210231024 ... 1026>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95021
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3176)
15.05.2022 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.