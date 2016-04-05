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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1019102010211022>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:15

  Василь-Рівне написав:
  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли
2. Ни одну из линий снабжения Изюма не перерезали, и пока даже не приблизились

Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить :twisted:

Понятно, что нахамить проще, чем научиться читать карту.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:35

https://sprotyv.info/news/v-odesse-zade ... rossiyane/
Криминальную группировку, которая прикрывалась фейковыми волонтерскими удостоверениями, нейтрализовали в Одессе.

Об этом сообщает издание УСИ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города. Во время операции задержали организатора и трех участников. Злоумышленники прикрывались фальшивыми волонтерскими удостоверениями.

Среди задержанных — граждане рф и ранее судимые за особо тяжелые преступления.

Бля..., а сколько на этом зла ...(нехорошие растения) сотворили.
Целый "бизнес" вырос.
15-17 год повторяется?
Вереницы беженцев повернулись назад....
Чего-то Старикана не видать - Днипро надоел и он уже дома?
Хозяйство цело?
Кто может порекомендовать: по Харькову где, кроме знакомых можно выяснить целостность дома(центр у Каразина).
Или есть ли в инете карта пострадавших строений по Харькову?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:40

  Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, и лишний повод "оскорбления русскоязычных" подаренный антиукраинской пропаганде, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:42

  vitaliian написав:
  Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, что провоцирует конфликты внутри страны, открывая рашистам новые возможности для ударов, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".
лично меня больше беспокоит распространение неприкрытой дезинформации. Если уж банить, то за это.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43

  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли

Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше
В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и в некоторых районах вышли на государственную границу Украины

Не пиши фигни и тогда никто тебе хамить не будет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:45

  vitaliian написав:
  Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, и лишний повод "оскорбления русскоязычных" подаренный антиукраинской пропаганде, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".

Может ты мой пост выше почитаешь и поймешь, что juristkostya немного соврал
И не впрягайся за вруна
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 15 тра, 2022 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:46

  juristkostya написав:неприкрытой дезинформации
ранее он писал что Ирпень на левом берегу Днепра, я думал ошибся, но нет козачок не владеет географией и видимо работает против Украины, своим хамством провоцируя конфликты изнутри.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:48

  pesikot написав:Может ты мой пост выше почитаешь и поймешь, что юристкостя немного соврал
И не впрягайся за вруна
и поэтому его надо оскорбить? можно вежливо указать на ошибку. Я с Костей тоже на ножах, но оскорблять его безнаказанно не позволю.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:51

  pesikot написав:
  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли

Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше
В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и в некоторых районах вышли на государственную границу Украины

Не пиши фигни и тогда никто тебе хамить не будет

О, ещё один думает, что хамством можно опровергнуть географиб
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:53

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли

Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше
В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и в некоторых районах вышли на государственную границу Украины

Не пиши фигни и тогда никто тебе хамить не будет

О, ещё один думает, что хамством можно опровергнуть географиб

И где я тебе нахамил ?
Я "вежливо указал тебе на ошибку" (с)

А вот ты опять врёшь и не хочешь воспринимать факты
pesikot
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  #<1 ... 1019102010211022>
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