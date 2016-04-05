Криминальную группировку, которая прикрывалась фейковыми волонтерскими удостоверениями, нейтрализовали в Одессе.
Об этом сообщает издание УСИ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города. Во время операции задержали организатора и трех участников. Злоумышленники прикрывались фальшивыми волонтерскими удостоверениями.
Среди задержанных — граждане рф и ранее судимые за особо тяжелые преступления.
Бля..., а сколько на этом зла ...(нехорошие растения) сотворили. Целый "бизнес" вырос. 15-17 год повторяется? Вереницы беженцев повернулись назад.... Чего-то Старикана не видать - Днипро надоел и он уже дома? Хозяйство цело? Кто может порекомендовать: по Харькову где, кроме знакомых можно выяснить целостность дома(центр у Каразина). Или есть ли в инете карта пострадавших строений по Харькову?
Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, и лишний повод "оскорбления русскоязычных" подаренный антиукраинской пропаганде, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, что провоцирует конфликты внутри страны, открывая рашистам новые возможности для ударов, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".
лично меня больше беспокоит распространение неприкрытой дезинформации. Если уж банить, то за это.
Василь-Рівне написав:Ще одна "рускагаварящая челюсть" загавкала, нібито їй сам Залужний доповіді кожних 5 хвилин робить
ув. модерация, за унижение русскоязычных патриотов Украины по языковому признаку, и лишний повод "оскорбления русскоязычных" подаренный антиукраинской пропаганде, прошу заблокировать данного форумчанина "всерьёз и надолго".
Может ты мой пост выше почитаешь и поймешь, что juristkostya немного соврал И не впрягайся за вруна
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 15 тра, 2022 12:52, всього редагувалось 1 раз.