Додано: Нед 15 тра, 2022 12:27

Vlad442 написав: Ні. Це не перемога. Це тільки непоразка. Цього недостатньо для сталого миру, та розвитку Ні. Це не перемога. Це тільки непоразка. Цього недостатньо для сталого миру, та розвитку

с вашими аппетитами странно что вы вообще инвестировали в Украину, война не 1й год идёт, неужели надеялись что пуйло удовлетворится Крымом и ордло?4,7 млн киевлян нигде не ждут, Киев всё же ждал понаехов с провинции, 20 лет строил для них патриотики и варшавские, инвесторы покупали котлованы чтобы сдавать готовое жильё в аренду.Не вижу ни одной причины почему в результате "непоражения" всё должно стать иначе. Враг понял что Киев им не по зубам, инвесторы увидели что инвестиции в кржн под надежной защитой.