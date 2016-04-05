Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно
Пустеля замість Києва може настати лише в одному випадку - якщо ЯО долетить. Але ж тоді й москви не буде.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:13
Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно
Пустеля замість Києва може настати лише в одному випадку - якщо ЯО долетить. Але ж тоді й москви не буде.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:15
Понятно, что нахамить проще, чем научиться читать карту.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:21
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:27
с вашими аппетитами странно что вы вообще инвестировали в Украину, война не 1й год идёт, неужели надеялись что пуйло удовлетворится Крымом и ордло?
4,7 млн киевлян нигде не ждут, Киев всё же ждал понаехов с провинции, 20 лет строил для них патриотики и варшавские, инвесторы покупали котлованы чтобы сдавать готовое жильё в аренду.
Не вижу ни одной причины почему в результате "непоражения" всё должно стать иначе. Враг понял что Киев им не по зубам, инвесторы увидели что инвестиции в кржн под надежной защитой.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:34
ЯО уже ж було за 80км від Києва: аварія на ЧАЕС і мирний атом в кожен дім.
Тільки хтось уже забув події 1986.
Якщо послухати Влад422, то тут пустеля би мала бути більше 35 років.
Але ж ні. А селі де спадщина давно зняли зону радіологічного контролю. Екологічно чиста тепер територія, до того зачищена від орків, тільки ШРТ не ходить поки що від Києва.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:42
лично меня больше беспокоит распространение неприкрытой дезинформации. Если уж банить, то за это.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вийде зараз компанія, та каже "ми будуємо завод у Броварах, інвестуйте", а друга "ми будуємо таке ж саме підприємство під Краковом, інвестуйте". Кому ви вирішите віддати ваші кошти? Пам'ятаючи де були російські танки, та те, що сільський суд може через 3 роки скасувати виделеня землі, та сказати, що там повинен буди Єкопарк. А тітушки тим часом будут хитати паркан.
Інвестиції то не тільки ринок нерухомості.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43
Не пиши фигни и тогда никто тебе хамить не будет
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43
Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:44
я тоже многое слышу, и есть предположения, но помолчу
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