ранее он писал что Ирпень на левом берегу Днепра, я думал ошибся, но нет козачок не владеет географией и видимо работает против Украины, своим хамством провоцируя конфликты изнутри.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:46
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:49
flyman, то Черкасская область кажется большим тылом, чем Тернопольская - там с севера драники близко.
Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:51
О, ещё один думает, что хамством можно опровергнуть географиб
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:54
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:58
Давайте так:
1. карты Украины не секретны. В том числе, карты боевых действий тоже можно взять в ряде авторитетных источников
2. Умение понимать по карте входит в курс среднего образования
3. Полное среднее образование в нашей стране обязательно
Таким образом, аргумент "слабо знает географию" несостоятелен. Обязан знать.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:11
Вообще, ситуация на грани маразма:
Этот уникум выкладывает карту - и тут же задвигает тезисы, которые этой самой карте противоречат. Смотрите сами:
Ну не может человек, имея перед глазами карту!!!!, не понимать ложность своих заявлений.
Очевидно, врёт умышленно.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:18
и так же оскорблял на фронте русскоязычных побратимов за их язык? Мне не 13 лет в такую дичь верить, судя по тому как ты хамством разжигаешь на форуме конфликты, воевал ты за рашистов. А потом роспропаганда напишет что русскоязычных в Украине называют "рускагаварящая челюсть" и даст ссылку на твой пост.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 13:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:19
Тим часом...
«Путин умирает. Каждый день, медленно и уверенно. Онкологическим отделением я руководил год. Я видел этот взгляд сотни раз». А также опубликовал несколько сравнительных фото для анализа, подписав:
"Я мог бы написать объяснение, но картинка стоит тысячи слов. 2020 по сравнению с тем, что сейчас".
Дійсно, за 2 роки разючі зміни на фото.
Була інформація, що він терміново потребує операції, яку лікарі проведуть після 9 травня.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:20
Я думаю, в этом эпизоде он говорит правду. Ведь в частях не занимаются ни призывом, ни комплектованием. Вот и пошел туда.
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