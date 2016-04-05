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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102110221023102410251026>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:46

  juristkostya написав:неприкрытой дезинформации
ранее он писал что Ирпень на левом берегу Днепра, я думал ошибся, но нет козачок не владеет географией и видимо работает против Украины, своим хамством провоцируя конфликты изнутри.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:49

flyman, то Черкасская область кажется большим тылом, чем Тернопольская - там с севера драники близко.

Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:51

  pesikot написав:
  juristkostya написав:На самом деле:
1. К границам пока не вышли

Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше
В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и в некоторых районах вышли на государственную границу Украины

Не пиши фигни и тогда никто тебе хамить не будет

О, ещё один думает, что хамством можно опровергнуть географиб
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:54

  Ромасик написав:
  fler написав:Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.

я тоже многое слышу, и есть предположения, но помолчу ;)


Я уточню: для мене все, що не вороже, то "наше" :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:58

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:неприкрытой дезинформации
ранее он писал что Ирпень на левом берегу Днепра, я думал ошибся, но нет козачок не владеет географией и видимо работает против Украины, своим хамством провоцируя конфликты изнутри.

Давайте так:
1. карты Украины не секретны. В том числе, карты боевых действий тоже можно взять в ряде авторитетных источников
2. Умение понимать по карте входит в курс среднего образования
3. Полное среднее образование в нашей стране обязательно

Таким образом, аргумент "слабо знает географию" несостоятелен. Обязан знать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:11

Вообще, ситуация на грани маразма:
Этот уникум выкладывает карту - и тут же задвигает тезисы, которые этой самой карте противоречат. Смотрите сами:

  Василь-Рівне написав:ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.
За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.

Зображення


Ну не может человек, имея перед глазами карту!!!!, не понимать ложность своих заявлений.
Очевидно, врёт умышленно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:видимо работает против Украины,

Я на другий день війни пішов добровольцем в ЗСУ прямо у військову частину. Що ти робив на другий день війни?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:18

  Василь-Рівне написав:Я на другий день війни пішов добровольцем в ЗСУ прямо у військову частину. Що ти робив на другий день війни?
и так же оскорблял на фронте русскоязычных побратимов за их язык? Мне не 13 лет в такую дичь верить, судя по тому как ты хамством разжигаешь на форуме конфликты, воевал ты за рашистов. А потом роспропаганда напишет что русскоязычных в Украине называют "рускагаварящая челюсть" и даст ссылку на твой пост.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:19

Тим часом...

«Путин умирает. Каждый день, медленно и уверенно. Онкологическим отделением я руководил год. Я видел этот взгляд сотни раз». А также опубликовал несколько сравнительных фото для анализа, подписав:
"Я мог бы написать объяснение, но картинка стоит тысячи слов. 2020 по сравнению с тем, что сейчас".
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/ ... t=10113712

Дійсно, за 2 роки разючі зміни на фото.
Була інформація, що він терміново потребує операції, яку лікарі проведуть після 9 травня.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:20

  vitaliian написав:
  Василь-Рівне написав:Я на другий день війни пішов добровольцем в ЗСУ прямо у військову частину. Що ти робив на другий день війни?
и так же оскорблял на фронте русскоязычных побратимов за их язык? Мне не 13 лет в такую дичь верить, судя по тому как ты разжигаешь на форуме конфликты, воевал ты за рашистов.

Я думаю, в этом эпизоде он говорит правду. Ведь в частях не занимаются ни призывом, ни комплектованием. Вот и пошел туда.
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