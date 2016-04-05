ранее он писал что Ирпень на левом берегу Днепра, я думал ошибся, но нет козачок не владеет географией и видимо работает против Украины, своим хамством провоцируя конфликты изнутри.
Давайте так: 1. карты Украины не секретны. В том числе, карты боевых действий тоже можно взять в ряде авторитетных источников 2. Умение понимать по карте входит в курс среднего образования 3. Полное среднее образование в нашей стране обязательно
Таким образом, аргумент "слабо знает географию" несостоятелен. Обязан знать.
Вообще, ситуация на грани маразма: Этот уникум выкладывает карту - и тут же задвигает тезисы, которые этой самой карте противоречат. Смотрите сами:
Василь-Рівне написав:ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін. За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.
Ну не может человек, имея перед глазами карту!!!!, не понимать ложность своих заявлений. Очевидно, врёт умышленно.
Василь-Рівне написав:Я на другий день війни пішов добровольцем в ЗСУ прямо у військову частину. Що ти робив на другий день війни?
и так же оскорблял на фронте русскоязычных побратимов за их язык? Мне не 13 лет в такую дичь верить, судя по тому как ты хамством разжигаешь на форуме конфликты, воевал ты за рашистов. А потом роспропаганда напишет что русскоязычных в Украине называют "рускагаварящая челюсть" и даст ссылку на твой пост.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 13:22, всього редагувалось 2 разів.
«Путин умирает. Каждый день, медленно и уверенно. Онкологическим отделением я руководил год. Я видел этот взгляд сотни раз». А также опубликовал несколько сравнительных фото для анализа, подписав: "Я мог бы написать объяснение, но картинка стоит тысячи слов. 2020 по сравнению с тем, что сейчас". https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/ ... t=10113712
Дійсно, за 2 роки разючі зміни на фото. Була інформація, що він терміново потребує операції, яку лікарі проведуть після 9 травня.