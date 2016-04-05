Що ти робив на другий день війни? Тобі № в\ч вказати і прізвище мого командира? ти всіх міряєш по собі ?
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вау я кажу правду , нічого собі? Але ні ти, ні віталіан доброволцями нікуди не пішли - ні в ТРО, ні у військову частину, ні в воєнкомат, вірно? Я правильно вас, диванних воїнів "патріотів" зрозумів?
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:26
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:27
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки цей "екземпляр" буде принижувати успіхи ЗСУ і наших воїнів я їй тут не дам творити рашистський шабаш і тобі також. Це зрозуміло? Куди ТИ пішов на другий день війни - я чекаю відповідь і нагадую - я пішов добровольцем у ЗСУ. Добивиався туди дві доби і не слухайте ту брехливу інформацію юристакостю, бо в кінці - кінців я вже сидів у відділі кадрів військової частини і їм потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код і все, але в мене ще був військовий квиток, зі званням та військовою спеціальністю, на жаль.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 15 тра, 2022 14:30, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:29
Вброс для тех, кому хочется верить (в то, что это что-то изменит). Во-первых, картинка не стоит тысячи слов, одна картинка - это момент и ракурс. Для сколько-нибудь адекватного анализа нужны как минимум серии из 10-15 фото, желательно снятых не в один день.
А вот речь и поведение на многих видео таки говорят о серьезных недугах, но это не обязательно рак.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тут недолюбляють Охрі, однако пістча для подумать
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
del
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 15 тра, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вже запізно про рспропаганду нам тут плакатися, зрозумів? Вже йде повномасштабна війна і провадиться ГЕНОЦИД українського народу. Я ніколи не зміню свою думку, що якби Крим був україномовним , то ніколи раша його би не анексувала - НІКОЛИ. І не було би цієї війни НІКОЛИ. А так, все вірно - оналітєкі раши читають цей форум і кажуть - ВАУ та здєся 80 працентав наших, ані всє русскіє, нада ідті іх асвабаждать. Але щоб це розуміти потрібно вчити справжню історію України і мати мізки .
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