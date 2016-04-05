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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10221023102410251026>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:и так же оскорблял русскоязычных побратимов за их язык. Мне мне 13 лет в такую дичь верить, судя по тому как ты разжигаешь на форуме конфликты, воевал ты за рашистов.

Що ти робив на другий день війни? Тобі № в\ч вказати і прізвище мого командира? ти всіх міряєш по собі ?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Я думаю, в этом эпизоде он говорит правду. Ведь в частях не занимаются ни призывом, ни комплектованием. Вот и пошел туда.

Вау я кажу правду , нічого собі? Але ні ти, ні віталіан доброволцями нікуди не пішли - ні в ТРО, ні у військову частину, ні в воєнкомат, вірно? Я правильно вас, диванних воїнів "патріотів" зрозумів? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:26

  Василь-Рівне написав: Вау я кажу правду , нічого собі?
думаю, правду. Почему б не сходить в в/ч? Это же не военкомат.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:27

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:видимо работает против Украины,

Я на другий день війни пішов добровольцем в ЗСУ прямо у військову частину.

:mrgreen:
В каком году, Вася?
А Война, по полной идёт с 14го!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:извинись за "рускагаварящая челюсть" сволота

Поки цей "екземпляр" буде принижувати успіхи ЗСУ і наших воїнів я їй тут не дам творити рашистський шабаш і тобі також. Це зрозуміло? Куди ТИ пішов на другий день війни - я чекаю відповідь і нагадую - я пішов добровольцем у ЗСУ. Добивиався туди дві доби і не слухайте ту брехливу інформацію юристакостю, бо в кінці - кінців я вже сидів у відділі кадрів військової частини і їм потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код і все, але в мене ще був військовий квиток, зі званням та військовою спеціальністю, на жаль.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 15 тра, 2022 14:30, всього редагувалось 5 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:29

  fler написав:«Путин умирает. Каждый день, медленно и уверенно. Онкологическим отделением я руководил год. Я видел этот взгляд сотни раз». А также опубликовал несколько сравнительных фото для анализа, подписав:
"Я мог бы написать объяснение, но картинка стоит тысячи слов. 2020 по сравнению с тем, что сейчас".

Дійсно, за 2 роки разючі зміни на фото.
Була інформація, що він терміново потребує операції, яку лікарі проведуть після 9 травня.

Вброс для тех, кому хочется верить (в то, что это что-то изменит). Во-первых, картинка не стоит тысячи слов, одна картинка - это момент и ракурс. Для сколько-нибудь адекватного анализа нужны как минимум серии из 10-15 фото, желательно снятых не в один день.
А вот речь и поведение на многих видео таки говорят о серьезных недугах, но это не обязательно рак.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут недолюбляють Охрі, однако пістча для подумать
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

del
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 15 тра, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скрін від 21 листопада 2021 року
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А потом роспропаганда напишет что русскоязычных в Украине называют "рускагаварящая челюсть" и даст ссылку на твой пост.

Вже запізно про рспропаганду нам тут плакатися, зрозумів? Вже йде повномасштабна війна і провадиться ГЕНОЦИД українського народу. Я ніколи не зміню свою думку, що якби Крим був україномовним , то ніколи раша його би не анексувала - НІКОЛИ. І не було би цієї війни НІКОЛИ. А так, все вірно - оналітєкі раши читають цей форум і кажуть - ВАУ та здєся 80 працентав наших, ані всє русскіє, нада ідті іх асвабаждать. Але щоб це розуміти потрібно вчити справжню історію України і мати мізки .
Василь-Рівне
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