Додано: Нед 15 тра, 2022 14:12

juristkostya написав: Вообще, ситуация на грани маразма:

Этот уникум выкладывает карту - и тут же задвигает тезисы, которые этой самой карте противоречат. Смотрите сами:



Василь-Рівне написав: ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.

За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.



ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.



Ну не может человек, имея перед глазами карту!!!!, не понимать ложность своих заявлений.

Очевидно, врёт умышленно. Вообще, ситуация на грани маразма:Этот уникум выкладывает карту - и тут же задвигает тезисы, которые этой самой карте противоречат. Смотрите сами:Ну не может человек, имея перед глазами карту!!!!, не понимать ложность своих заявлений.Очевидно, врёт умышленно.

на грани маразма то, что вы считая себя юристом обвиняете человека в "ложности ЕГО заявлений" на основании текста? в котором русскими буквами указан автор этого заявления.Лично для меня это говорит о вашей "тревдолобости" или "негибкости" (кажется так кто-то из форумчан недавно отзывался о диалоге с вами.К сожалению, я с ним согласен.Пользы от ваших постов - ноль.Вы только срач разводите вокруг чьих-то постов с претензией на якобы "юридическую неточность" то терминов, то сути сказанного.И реально бесите. Своей тупостью (для юриста)И эфир засыраете.Пану ВиталиануИз всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...Может это конечно просто ментальность у людей такая, не исключаю.Но пропаганда именно так и работает - ее задача посеять сомнение в наших головах... Разделить на группы/стороны/ и т.д.А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.