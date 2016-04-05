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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1023102410251026>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав::mrgreen:
В каком году, Вася?
А Война, по полной идёт с 14го!

Гм ... якби ... тобі і не потрібно прикидуватися дурником :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трохи про арту долярчика і про 3й етап

там є і про "сімєтріку"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:03

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:А потом роспропаганда напишет что русскоязычных в Украине называют "рускагаварящая челюсть" и даст ссылку на твой пост.

Вже запізно про рспропаганду нам тут плакатися, зрозумів? Вже йде повномасштабна війна і провадиться ГЕНОЦИД українського народу. Я ніколи не зміню свою думку, що якби Крим був україномовним , то ніколи раша його би не анексувала - НІКОЛИ. І не було би цієї війни НІКОЛИ. А так, все вірно - оналітєкі раши читають цей форум і кажуть - ВАУ та здєся 80 працентав наших, ані всє русскіє, нада ідті іх асвабаждать. Але щоб це розуміти потрібно вчити справжню історію України і мати мізки .
вся история россии подтверждает ваши слова. Бурятия, Якутия, Коми, Карелия, Марий Эл, Башкирия и прочие Аляски/Калифорнии захватывались и коллонизировались россией именно по причине доминирования русскоязычного населения. Тут двух мнений быть не может.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:12

  juristkostya написав:Вообще, ситуация на грани маразма:
Этот уникум выкладывает карту - и тут же задвигает тезисы, которые этой самой карте противоречат. Смотрите сами:

  Василь-Рівне написав:ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі. У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін.
За його словами, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.



Ну не может человек, имея перед глазами карту!!!!, не понимать ложность своих заявлений.
Очевидно, врёт умышленно.


на грани маразма то, что вы считая себя юристом обвиняете человека в "ложности ЕГО заявлений" на основании текста? в котором русскими буквами указан автор этого заявления.
Лично для меня это говорит о вашей "тревдолобости" или "негибкости" (кажется так кто-то из форумчан недавно отзывался о диалоге с вами.
К сожалению, я с ним согласен.
Пользы от ваших постов - ноль.
Вы только срач разводите вокруг чьих-то постов с претензией на якобы "юридическую неточность" то терминов, то сути сказанного.
И реально бесите. Своей тупостью (для юриста)
И эфир засыраете.

Пану Виталиану
Из всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.
Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...

Может это конечно просто ментальность у людей такая, не исключаю.
Но пропаганда именно так и работает - ее задача посеять сомнение в наших головах... Разделить на группы/стороны/ и т.д.

А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:20

  juristkostya написав:вся история россии подтверждает ваши слова. Бурятия, Якутия, Коми, Карелия, Марий Эл, Башкирия и прочие Аляски/Калифорнии захватывались и коллонизировались россией именно по причине доминирования русскоязычного населения. Тут двух мнений быть не может.


Ты сам хоть понял, что сказал? Юрист, точно ?

То есть, с твоих слов выходит, что Россия ЗАХВАТЫВАЛА территории, на которых УЖЕ ДОМИНИРОВАЛО русскоговорящее население ?

Серьезно?
Ну, тогда это нобелевская премия за историю...

Я, например, всегда думал, что более сильные (в экономическом, военном, интеллектуальном развитии) страны сначала захватывали территории местных племен вместе с ними естественно, а уже только потом привносили туда свою культуру и язык... Предварительно вырезав всех несогласных.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:23

  Amat написав: обвиняете человека в "ложности ЕГО заявлений" на основании текста? в котором русскими буквами указан автор этого заявления.

Невнимательно читаете. Я в первом же сообщении указал, что человек _репостит_ явную дезу. Слово "репост" вам знакомо?

И ссылка на некий иностранный источник не оправдывает перепечатку явной и очень опасной лажи.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:25

  Amat написав:
  juristkostya написав:вся история россии подтверждает ваши слова. Бурятия, Якутия, Коми, Карелия, Марий Эл, Башкирия и прочие Аляски/Калифорнии захватывались и коллонизировались россией именно по причине доминирования русскоязычного населения. Тут двух мнений быть не может.


Ты сам хоть понял, что сказал? Юрист, точно ?

То есть, с твоих слов выходит, что Россия ЗАХВАТЫВАЛА территории, на которых УЖЕ ДОМИНИРОВАЛО русскоговорящее население ?

Серьезно?
Ну, тогда это нобелевская премия за историю...

Я, например, всегда думал, что более сильные (в экономическом, военном, интеллектуальном развитии) страны сначала захватывали территории местных племен вместе с ними естественно, а уже только потом привносили туда свою культуру и язык... Предварительно вырезав всех несогласных.
я тут одному товарищу уже давал ссылку на определение "сарказма". Поищите чуть выше.
Тот, правда, не понял, но у вас может и получиться.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:25

Прямо сейчас концерт оркестра ВСУ в Ирпене

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amat написав:А пане Василь просто оскорбляет.

Перепрошую кого образив, Ви праві, це недопустимо, але займатися приниженням успіхів ЗСУ це ще більш недопустимо. Тепер звернення до тих, хто сумнівається у можливості записатися добровольцем у ЗСУ прямо у військовій частині. Давайте мені свої дані і я Вам допоможу у цій благородній справі :wink: , це так, щоб Ви не сумнівались. Щодо мене - всі мої данні є у відділі кадрів однієї з військових частин і у разі, не приведи Господи, виникнення такої потреби - один дзвінок і протягом 30-и хвилин я там. Щодо, не приведи Господи, це не про те, що більшість диванних воїнів подумала :wink: Якщо хто не догнав - пишіть - розжую.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:29

  Василь-Рівне написав:Давайте мені свої дані і я Вам допоможу .

ФСБ собирает персональные данные форумчан, модерация прошу обратить внимание. Я ж говорю он здесь не просто так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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