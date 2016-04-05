Гм ... якби ... тобі і не потрібно прикидуватися дурником
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
трохи про арту долярчика і про 3й етап
там є і про "сімєтріку"
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:03
вся история россии подтверждает ваши слова. Бурятия, Якутия, Коми, Карелия, Марий Эл, Башкирия и прочие Аляски/Калифорнии захватывались и коллонизировались россией именно по причине доминирования русскоязычного населения. Тут двух мнений быть не может.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:12
на грани маразма то, что вы считая себя юристом обвиняете человека в "ложности ЕГО заявлений" на основании текста? в котором русскими буквами указан автор этого заявления.
Лично для меня это говорит о вашей "тревдолобости" или "негибкости" (кажется так кто-то из форумчан недавно отзывался о диалоге с вами.
К сожалению, я с ним согласен.
Пользы от ваших постов - ноль.
Вы только срач разводите вокруг чьих-то постов с претензией на якобы "юридическую неточность" то терминов, то сути сказанного.
И реально бесите. Своей тупостью (для юриста)
И эфир засыраете.
Пану Виталиану
Из всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.
Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...
Может это конечно просто ментальность у людей такая, не исключаю.
Но пропаганда именно так и работает - ее задача посеять сомнение в наших головах... Разделить на группы/стороны/ и т.д.
А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:20
Ты сам хоть понял, что сказал? Юрист, точно ?
То есть, с твоих слов выходит, что Россия ЗАХВАТЫВАЛА территории, на которых УЖЕ ДОМИНИРОВАЛО русскоговорящее население ?
Серьезно?
Ну, тогда это нобелевская премия за историю...
Я, например, всегда думал, что более сильные (в экономическом, военном, интеллектуальном развитии) страны сначала захватывали территории местных племен вместе с ними естественно, а уже только потом привносили туда свою культуру и язык... Предварительно вырезав всех несогласных.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:23
Невнимательно читаете. Я в первом же сообщении указал, что человек _репостит_ явную дезу. Слово "репост" вам знакомо?
И ссылка на некий иностранный источник не оправдывает перепечатку явной и очень опасной лажи.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:25
я тут одному товарищу уже давал ссылку на определение "сарказма". Поищите чуть выше.
Тот, правда, не понял, но у вас может и получиться.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:25
Прямо сейчас концерт оркестра ВСУ в Ирпене
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Перепрошую кого образив, Ви праві, це недопустимо, але займатися приниженням успіхів ЗСУ це ще більш недопустимо. Тепер звернення до тих, хто сумнівається у можливості записатися добровольцем у ЗСУ прямо у військовій частині. Давайте мені свої дані і я Вам допоможу у цій благородній справі , це так, щоб Ви не сумнівались. Щодо мене - всі мої данні є у відділі кадрів однієї з військових частин і у разі, не приведи Господи, виникнення такої потреби - один дзвінок і протягом 30-и хвилин я там. Щодо, не приведи Господи, це не про те, що більшість диванних воїнів подумала Якщо хто не догнав - пишіть - розжую.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:29
ФСБ собирает персональные данные форумчан, модерация прошу обратить внимание. Я ж говорю он здесь не просто так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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