Это не вопрос "сомнений".
Есть факт: дороги на из Белгородской области на Изюм под контролем РФ. Никакое словоблудие и хамство этого не изменит.
Изменит ВСУ, но это ещё предстоит.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 14:30
Это не вопрос "сомнений".
Есть факт: дороги на из Белгородской области на Изюм под контролем РФ. Никакое словоблудие и хамство этого не изменит.
Изменит ВСУ, но это ещё предстоит.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ок, Віталіан, мені не потрібні твої дані. Давай я приїду до тебе і разом поїдемо в найближчу військову частину і оформимо тебе у відділі кадрів на бажану для тебе віськову спеціальність, дрсвід я маю і знаю як це робиться. Давай я тобі допоможу вступити в ЗСУ, безкоштовно допоможу, не дякуй. Ти ж казав, що ти патріот, вірно? Значить не відмовишся, так? І так кому ще з диванних "патріотів" допомогти? Завжди готовий і з радістю
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 15 тра, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чего вы прицепились к ваталияну?
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бо він бреше, що я працівник ФСБ і не намагався вступити добровольцем у ЗСУ. От я йому і пропоную зі мною скакнути у найближчу військову частину, заодно перевіримо чи я дійсно з ФСБ, а його запишемо на бажану йому військову спеціальність і це і буде його проявом патріотизму а не ці россказкі на форумі. Віталіан справедливо? Ти ж патріот?
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:44
приезжай я тебе петуху фсбешному расскажу как надо родину любить и уважать её патриотов.
ты клоун или придурок, чем я занимаюсь я ни от кого не скрываю и мой телефон что в ВСУ что в ТРО хорошо знают. А вот с тобой провокатором надо ещё разобраться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Працівник ФСБ - це вже, звичайно, занадто. Агент - більш ймовірно ніж працівник.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Справжні патріоти, на мій погляд, це ті, які пішли доброволяціми у ЗСУ, а не які волають з диванів про свій патріотизм. Є хто з Рівного - скакнемо у військову частину до командира, щоб підтвердив що я там був на другий війни, щоб ніхто не сумнівався хто справжній патріот а хто диванний
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