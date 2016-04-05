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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:30

  Amat написав:Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента.

Это не вопрос "сомнений".
Есть факт: дороги на из Белгородской области на Изюм под контролем РФ. Никакое словоблудие и хамство этого не изменит.

Изменит ВСУ, но это ещё предстоит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ФСБ собирает персональные данные форумчан, модерация прошу обратить внимание. Я ж говорю он здесь не просто так.

Ок, Віталіан, мені не потрібні твої дані. Давай я приїду до тебе і разом поїдемо в найближчу військову частину і оформимо тебе у відділі кадрів на бажану для тебе віськову спеціальність, дрсвід я маю і знаю як це робиться. Давай я тобі допоможу вступити в ЗСУ, безкоштовно допоможу, не дякуй. Ти ж казав, що ти патріот, вірно? Значить не відмовишся, так? :wink: І так кому ще з диванних "патріотів" допомогти? Завжди готовий і з радістю :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 15 тра, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чего вы прицепились к ваталияну?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Чего вы прицепились к ваталияну?

Бо він бреше, що я працівник ФСБ і не намагався вступити добровольцем у ЗСУ. От я йому і пропоную зі мною скакнути у найближчу військову частину, заодно перевіримо чи я дійсно з ФСБ, а його запишемо на бажану йому військову спеціальність і це і буде його проявом патріотизму а не ці россказкі на форумі. :wink: Віталіан справедливо? Ти ж патріот? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:44

  Василь-Рівне написав:Давай я приїду до тебе і
приезжай я тебе петуху фсбешному расскажу как надо родину любить и уважать её патриотов.
  Василь-Рівне написав:безкоштовно допоможу, не дякуй. Ти ж казав, що ти патріот, вірно? Значить не відмовишся, так?
ты клоун или придурок, чем я занимаюсь я ни от кого не скрываю и мой телефон что в ВСУ что в ТРО хорошо знают. А вот с тобой провокатором надо ещё разобраться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Працівник ФСБ - це вже, звичайно, занадто. Агент - більш ймовірно ніж працівник.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:как надо родину любить и уважать её патриотов.

Справжні патріоти, на мій погляд, це ті, які пішли доброволяціми у ЗСУ, а не які волають з диванів про свій патріотизм. Є хто з Рівного - скакнемо у військову частину до командира, щоб підтвердив що я там був на другий війни, щоб ніхто не сумнівався хто справжній патріот а хто диванний :wink:
Василь-Рівне
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