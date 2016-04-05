Додано: Нед 15 тра, 2022 15:36

Василь-Рівне написав: vitaliian написав: как надо родину любить и уважать её патриотов. как надо родину любить и уважать её патриотов.

Справжні патріоти, на мій погляд, це ті, які пішли доброволяціми у ЗСУ, а не які волають з диванів про свій патріотизм. Є хто з Рівного - скакнемо у військову частину до командира, щоб підтвердив що я там був на другий війни, щоб ніхто не сумнівався хто справжній патріот а хто диванний Справжні патріоти, на мій погляд, це ті, які пішли доброволяціми у ЗСУ, а не які волають з диванів про свій патріотизм. Є хто з Рівного - скакнемо у військову частину до командира, щоб підтвердив що я там був на другий війни, щоб ніхто не сумнівався хто справжній патріот а хто диванний

Пане, Васіль.Я поважаю те, що ві мали досвід у воєній справі і за першої загрози пішли до військомату...А от я, напріклад, не пішов.Але на щастя, це не робить вас більшим патріотом ніж я чи Віталіан.І ось чому.Війна це дорого. І за кожного солдата треба платити. І за кожний набій теж. І багато.А от захищати державу "на передовій" та "в забезпеченні" може лише певна кількість людей... Всі не можуть. Навіть якщо схочуть... Зброї не вистачить.А якщо у людини немає відповідного досвіду.. то користі з нього - лише пролеми.А от сплачувати податки, щоб купувати військовим їжу, снарягу, зброю та інше хтось має...Сподіваюсь ви не будете з цим сперичатись.Я, наприклад, працюю, сплачую податки та допомогаю волонтерам у вільний час.Віталіан власноруч розгрібав сміття в Ірпені. Інші хлопці, певен, зробили щось корісне для нашої перемоги...Тож, вам не потрібно доводити будь-кому свою відданість неньці.Але й принижувати когось у порівнянні з вашим досвідом теж не допомогає нашій перемозі.Будь-якій "срач" та розділення нас на "разные лагеря" лише допомогає ворогу.Тож краще використовувати аргументи ніж емоції.Та поважати... якщо не опонента, то хочаб себе. Бо певен кожному є за що.