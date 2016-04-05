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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1024102510261027>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

судя по реакции модераторов, Васыль - щирий политкорректный патріот. И не провоцирует раскол во время войны по языковому признаку, а нежно журит заблудших.
Все его прямые оскорбления форумчан - просто божья роса.
Кого другого бы уже давно забанили и за меньшее. Значит, кому-то Оно здесь нужно.
Рекомендую припарки игнором. Пусть исходит ядом в гордом одиночестве.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:07

  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:Агент - більш ймовірно ніж працівник.

:) :) :) Скрін моєї переписки з людиною якій я безкоштовно допоміг і яка хотіла мені віддячити. До речі Віталіану у тяжку хвилину я теж пропонував допомогу, він про це знає, може навіть і підтврдить, вірно Віталіан? :wink: І так поступають справжні агенти ФСБ :mrgreen:

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мне одному кажется, что "пожертвовать деньги в размере цены кофе" не синоним "записаться добровольцем"?
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:10

  antey1969 написав:судя по реакции модераторов, Васыль - щирий политкорректный патріот. И не провоцирует раскол во время войны по языковому признаку, а нежно журит заблудших.
Все его прямые оскорбления форумчан - просто божья роса.
Кого другого бы уже давно забанили и за меньшее. Значит, кому-то Оно здесь нужно.
Рекомендую припарки игнором. Пусть исходит ядом в гордом одиночестве.

Увы, не вариант:
При таком подходе откровенная ложь останется без реагирования, и кому-то это может стоить жизни.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Васыль - щирий политкорректный патріот

Дякую. :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:мне одному кажется, что "пожертвовать деньги в размере цены кофе"

Та так Костя, ФСБ наразі так урізали бюджет, що для вербування нових агентів грошей більше ніж на одне горнятко кави на одну особу не дають :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:18

  Василь-Рівне написав:
  juristkostya написав:мне одному кажется, что "пожертвовать деньги в размере цены кофе"

Та так Костя, ФСБ наразі так урізали бюджет, що для вербування нових агентів грошей більше ніж на одне горнятко кави на одну особу не дають :mrgreen:

А как пафосно начиналось...."я пошел в в/ч..."
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:А как пафосно начиналось...."я пошел в в/ч..."

Ні це звичайний поступок справжнього патріота який добровільно і на другий день війни пішов у ЗСУ на відміну від диванних патріотів які про це волають по 1000 разів на день, ховаючись по селах де немає бойових дій. До речі я нічого не маю проти тих хто не рветься у воєнкомат і тихенько собі мовчать, ну не всім же бути патріотами, вірно? Але я проти тих хто ПАФОСНО і кожен день про це кричить, а сам ... ну Ви зрозуміли :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:30

  Василь-Рівне написав:
  juristkostya написав:А как пафосно начиналось...."я пошел в в/ч..."

Ні це звичайний поступок справжнього патріота який добровільно і на другий день війни пішов у ЗСУ на відміну від диванних патріотів які про це волають по 1000 разів на день, ховаючись по селах де немає бойових дій. До речі я нічого не маю проти тих хто не рветься у воєнкомат і тихенько собі мовчать, ну не всім же бути патріотами, вірно? Але я проти тих хто ПАФОСНО і кожен день про це кричить, а сам ... ну Ви зрозуміли :wink:

Честно говоря, не понял. Ярко выраженные заявления о патриотизме в этой ветке я помню только от вас и от pesikot.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:36

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:как надо родину любить и уважать её патриотов.

Справжні патріоти, на мій погляд, це ті, які пішли доброволяціми у ЗСУ, а не які волають з диванів про свій патріотизм. Є хто з Рівного - скакнемо у військову частину до командира, щоб підтвердив що я там був на другий війни, щоб ніхто не сумнівався хто справжній патріот а хто диванний :wink:


Пане, Васіль.
Я поважаю те, що ві мали досвід у воєній справі і за першої загрози пішли до військомату...
А от я, напріклад, не пішов.

Але на щастя, це не робить вас більшим патріотом ніж я чи Віталіан.
І ось чому.
Війна це дорого. І за кожного солдата треба платити. І за кожний набій теж. І багато.
А от захищати державу "на передовій" та "в забезпеченні" може лише певна кількість людей... Всі не можуть. Навіть якщо схочуть... Зброї не вистачить.

А якщо у людини немає відповідного досвіду.. то користі з нього - лише пролеми.

А от сплачувати податки, щоб купувати військовим їжу, снарягу, зброю та інше хтось має...
Сподіваюсь ви не будете з цим сперичатись.
Я, наприклад, працюю, сплачую податки та допомогаю волонтерам у вільний час.
Віталіан власноруч розгрібав сміття в Ірпені. Інші хлопці, певен, зробили щось корісне для нашої перемоги...

Тож, вам не потрібно доводити будь-кому свою відданість неньці.
Але й принижувати когось у порівнянні з вашим досвідом теж не допомогає нашій перемозі.

Будь-якій "срач" та розділення нас на "разные лагеря" лише допомогає ворогу.
Тож краще використовувати аргументи ніж емоції.
Та поважати... якщо не опонента, то хочаб себе. Бо певен кожному є за що.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:44

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:извинись за "рускагаварящая челюсть" сволота


Ха, помню зашел разговор про "аклиматизацию" выходцев с восточной Украины на западной, что Киев все-таки ментально проще для них чем ЗУ. Ну было робкое предположение ,которе потерли конечно, что на ЗУ люди конечно отличные, но нервы в наше время у всех ушатанные, и могут быть мискоммуникации. И как раз этот Вася - Ровно себя бил в грудь какие там все добрые и толерантные. ха-ха.
Ну и что я тут вижу - скажешь что надо освобождать Крым - спросят из окопов ли пишешь или из Вены. Скажешь что Крым "не на часі" - "да как ты смел побратимов обидеть столько крови за Крым пролии в 2014(?)"
Типично ращшкованская нетерпимость к мнениям, только челюсть "україномовна"
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