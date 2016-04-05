|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 15 тра, 2022 15:51
fox767676 написав: Василь-Рівне написав: vitaliian написав:
извинись за "рускагаварящая челюсть" сволота
Ха, помню зашел разговор про "аклиматизацию" выходцев с восточной Украины на западной, что Киев все-таки ментально проще для них чем ЗУ. Ну было робкое предположение ,которе потерли конечно, что на ЗУ люди конечно отличные, но нервы в наше время у всех ушатанные, и могут быть мискоммуникации.
тут дело не в "ушатанности нервов". Объективно, жители мегаполисов изначально более привычны к чужакам, поскольку от рождения находятся в пёстрой и постоянно пополняющейся среде. Эта закономерность работает во всем мире. Поэтому, выходцу с ЗУ проще встроиться в общество Киева, ВУ или ЮУ, чем наоборот.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4421
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 16:09
Amat написав:
Пану Виталиану
Из всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.
Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...
я там выше писал с Костей "не дружу" и часто с ним "на ножах" ещё с ковидной ветки. По Харькову у меня ноль информации, поскольку Костя и Лад из Харькова жду инфу от них. Все мои источники освещают другие районы БД.
По Ирпеню/Буче лаг между событием и его освещением в сми была 3-4 дня.
Amat написав:
А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.
Вася думал если Путин напал то он такой крутой поц поставит раком всех русскоязычных. В ТРО Ирпеня почти все общаются на русском (в 2014 в Ирпень заехало более 30 тыс человек с ОРДЛО) приглашаю пусть приедет и натянет их за мову если такой крутой. Ребята они спокойные, но "васин патриотизм" выведет из себя кого угодно. Те кто заняты делом внимание на язык не обращают. У нас в ТРО есть грузины они и русским плохо владеют. Ничего общаемся, на тему языка не грыземся.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12972
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|95021
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|451491
|
|
|1
|2923
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|