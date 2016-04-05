vitaliian написав:извинись за "рускагаварящая челюсть" сволота
Ха, помню зашел разговор про "аклиматизацию" выходцев с восточной Украины на западной, что Киев все-таки ментально проще для них чем ЗУ. Ну было робкое предположение ,которе потерли конечно, что на ЗУ люди конечно отличные, но нервы в наше время у всех ушатанные, и могут быть мискоммуникации.
тут дело не в "ушатанности нервов". Объективно, жители мегаполисов изначально более привычны к чужакам, поскольку от рождения находятся в пёстрой и постоянно пополняющейся среде. Эта закономерность работает во всем мире. Поэтому, выходцу с ЗУ проще встроиться в общество Киева, ВУ или ЮУ, чем наоборот.
Amat написав:Пану Виталиану Из всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого. Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...
я там выше писал с Костей "не дружу" и часто с ним "на ножах" ещё с ковидной ветки. По Харькову у меня ноль информации, поскольку Костя и Лад из Харькова жду инфу от них. Все мои источники освещают другие районы БД. По Ирпеню/Буче лаг между событием и его освещением в сми была 3-4 дня.
Amat написав:А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.
Вася думал если Путин напал то он такой крутой поц поставит раком всех русскоязычных. В ТРО Ирпеня почти все общаются на русском (в 2014 в Ирпень заехало более 30 тыс человек с ОРДЛО) приглашаю пусть приедет и натянет их за мову если такой крутой. Ребята они спокойные, но "васин патриотизм" выведет из себя кого угодно. Те кто заняты делом внимание на язык не обращают. У нас в ТРО есть грузины они и русским плохо владеют. Ничего общаемся, на тему языка не грыземся.
Збирачі земель, німці, угорці чи русня, ідентифікують своїх-чужих, якраз по мові. У другу світову такі меншини навіть ізолюаали, як потенційних зрадників. В Україні, в зимовий напад, не було зради російськомовних, але це не змінює бажання агресора "асвабадити" "своїх". Хорвати і серби розмовляють однією мовою, але взаємна різанина була не раз. В нас навіть віросповідання однакова, відмінність в ментальності і громадянстві. Мова важливий фактор уникнення нападу, ЗУ навіть жирик не збирався "асвпбаждать".