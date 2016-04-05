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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1025102610271028>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:51

  fox767676 написав:
  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:извинись за "рускагаварящая челюсть" сволота


Ха, помню зашел разговор про "аклиматизацию" выходцев с восточной Украины на западной, что Киев все-таки ментально проще для них чем ЗУ. Ну было робкое предположение ,которе потерли конечно, что на ЗУ люди конечно отличные, но нервы в наше время у всех ушатанные, и могут быть мискоммуникации.
тут дело не в "ушатанности нервов". Объективно, жители мегаполисов изначально более привычны к чужакам, поскольку от рождения находятся в пёстрой и постоянно пополняющейся среде. Эта закономерность работает во всем мире. Поэтому, выходцу с ЗУ проще встроиться в общество Киева, ВУ или ЮУ, чем наоборот.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:09

  Amat написав:Пану Виталиану
Из всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.
Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...
я там выше писал с Костей "не дружу" и часто с ним "на ножах" ещё с ковидной ветки. По Харькову у меня ноль информации, поскольку Костя и Лад из Харькова жду инфу от них. Все мои источники освещают другие районы БД.
По Ирпеню/Буче лаг между событием и его освещением в сми была 3-4 дня.
  Amat написав:А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.
Вася думал если Путин напал то он такой крутой поц поставит раком всех русскоязычных. В ТРО Ирпеня почти все общаются на русском (в 2014 в Ирпень заехало более 30 тыс человек с ОРДЛО) приглашаю пусть приедет и натянет их за мову если такой крутой. Ребята они спокойные, но "васин патриотизм" выведет из себя кого угодно. Те кто заняты делом внимание на язык не обращают. У нас в ТРО есть грузины они и русским плохо владеют. Ничего общаемся, на тему языка не грыземся. :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:34

vitaliian
Ещё раз, juristkostya соврал, что ВСУ не вышло к границам

По фиг уже, на русскоязычные челюсти

Но чтобы прикрыть факт вранья - столько учёток подвязалось
Это и есть принцип российской пропаганды

Палятся уже не стеснясь. Понимают, что проиграли
Теперь из себя патриотов корчат.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:42

  pesikot написав:vitaliian
Ещё раз, juristkostya соврал, что ВСУ не вышло к границам

По фиг уже, на русскоязычные челюсти

Но чтобы прикрыть факт вранья - столько учёток подвязалось
Это и есть принцип российской пропаганды

Палятся уже не стеснясь. Понимают, что проиграли
Теперь из себя патриотов корчат.

Много текста.
Просто дайте ссылку на официальное заявление нашего Генштаба.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Чьорт побьери" (с)

Я всё думал, что так российские консервы возбудились сегодня

Да вот же оно
Украина победила на Евровидении 2022: реакция соцсетей
Украину приглашают в приличное общество, где Украина показывает свои преимущества и побеждает

А РФ уже никуда не зовут, потому что они - убийцы, насильники и мародёры
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:50

  juristkostya написав:
  pesikot написав:vitaliian
Ещё раз, juristkostya соврал, что ВСУ не вышло к границам

По фиг уже, на русскоязычные челюсти

Но чтобы прикрыть факт вранья - столько учёток подвязалось
Это и есть принцип российской пропаганды

Палятся уже не стеснясь. Понимают, что проиграли
Теперь из себя патриотов корчат.

Много текста.
Просто дайте ссылку на официальное заявление нашего Генштаба.

Ты не в состоянии осилить три коротких абзаца ?

И не пались, это в РФ Генштаб, в лице Конашенкова, постоянно транслирует лютую дичь
Теперь понятно, откуда лично ты берёшь информацию
Не позорься. Соврал ? Лучше признай

И не разводи сопли, что русскоязычных притесняют
Притесняют врунов и коллаборантов
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Збирачі земель, німці, угорці чи русня, ідентифікують своїх-чужих, якраз по мові. У другу світову такі меншини навіть ізолюаали, як потенційних зрадників. В Україні, в зимовий напад, не було зради російськомовних, але це не змінює бажання агресора "асвабадити" "своїх".
Хорвати і серби розмовляють однією мовою, але взаємна різанина була не раз. В нас навіть віросповідання однакова, відмінність в ментальності і громадянстві.
Мова важливий фактор уникнення нападу, ЗУ навіть жирик не збирався "асвпбаждать".
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:51

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:vitaliian
Ещё раз, juristkostya соврал, что ВСУ не вышло к границам

По фиг уже, на русскоязычные челюсти

Но чтобы прикрыть факт вранья - столько учёток подвязалось
Это и есть принцип российской пропаганды

Палятся уже не стеснясь. Понимают, что проиграли
Теперь из себя патриотов корчат.

Много текста.
Просто дайте ссылку на официальное заявление нашего Генштаба.

Ты не в состоянии осилить три коротких абзаца ?

И не пались, это в РФ Генштаб, в лице Конашенкова, постоянно транслирует лютую дичь
Теперь понятно, откуда лично ты берёшь информацию
Не позорься. Соврал ? Лучше признай

И не разводи сопли, что русскоязычных притесняют
Притесняют врунов и коллаборантов

Итак?
В какой день и какими словами наш генштаб сообщил о выходе к границе в харьковской области?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:01

Все будет ок)

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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:11

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