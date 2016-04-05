Додано: Нед 15 тра, 2022 16:09

Amat написав: Пану Виталиану

Из всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.

Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"... Пану ВиталиануИз всех присутствующих в последние пару месяцев на форуме самыми "засланными" я вижу как раз Костю-юриста (в меньшей степени) и Кучерявого.Именно они больше всего выражают "сомнения" в том или ином факте или поступке ВСУ, правительства, запада, президента. Да и вообще больше склонны к скептицизму и "зраде"...

Amat написав: А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде. А пане Василь просто оскорбляет.... Это конечно не красиво. Но это никак не помогает в пропаганде.

я там выше писал с Костей "не дружу" и часто с ним "на ножах" ещё с ковидной ветки. По Харькову у меня ноль информации, поскольку Костя и Лад из Харькова жду инфу от них. Все мои источники освещают другие районы БД.По Ирпеню/Буче лаг между событием и его освещением в сми была 3-4 дня.Вася думал если Путин напал то он такой крутой поц поставит раком всех русскоязычных. В ТРО Ирпеня почти все общаются на русском (в 2014 в Ирпень заехало более 30 тыс человек с ОРДЛО) приглашаю пусть приедет и натянет их за мову если такой крутой. Ребята они спокойные, но "васин патриотизм" выведет из себя кого угодно. Те кто заняты делом внимание на язык не обращают. У нас в ТРО есть грузины они и русским плохо владеют. Ничего общаемся, на тему языка не грыземся.