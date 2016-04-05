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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:13

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Много текста.
Просто дайте ссылку на официальное заявление нашего Генштаба.

Ты не в состоянии осилить три коротких абзаца ?

И не пались, это в РФ Генштаб, в лице Конашенкова, постоянно транслирует лютую дичь
Теперь понятно, откуда лично ты берёшь информацию
Не позорься. Соврал ? Лучше признай

И не разводи сопли, что русскоязычных притесняют
Притесняют врунов и коллаборантов

Итак?
В какой день и какими словами наш генштаб сообщил о выходе к границе в харьковской области?

А твой генштаб, это какой ?

ВСУ освободили населенный пункт в Харьковской области неподалеку от границы с РФ
Вооруженные силы Украины освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Он находится вблизи границы с Российской Федерацией

Ещё раз, ты соврал. Признай это. Включи критическое мышление

А то, когда я слышу про критическое мышление, то обязательно будет упоротый человек
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:16

  edvardd написав:Зображення

Кстати, хочу вас спросить, как там прогноз, что США перестанет существовать в 2021 году ? :)

Что-то вы переобулись уже.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:19

  pesikot написав:Ещё раз, ты соврал. Признай это. Включи критическое мышление

А то, когда я слышу про критическое мышление, то обязательно будет упоротый человек
то же мне, новость ...села "вблизи" освобождаются регулярно последние пару недель. Но фактов закрепления именно на границе пока нет.
Думаю, это вопрос ближайших пары дней.

С отрезанием путей снабжения Изюмской группировки ситуация хуже. Три атаки на Купянск провалились, перспективы продвижения на Волчанск непонятны, а в направлении Троицкого тем более
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:25

В Грузії, яка воювала з Росією в 2008 році, кількість російськомовних скоротилася з 6, 4 до лише 1,1 відсотка.

Рекомендую подивитись це коротке відео до кінця і звернути увагу що хлопець розмовляє українською а його сестри (які схоже не шкільного віку) все ще російскою. Підуть до школи стануть україномовними.


І тількі затяті російскомовні форумчани на третьому місяці війни з піною на роті розповідають що їх розділяють і «ущемляють» точно як в 2014 році розповідав Донбас та Крим
Нічому історія не вчить і дуже шкода що багато ще до цього часу не розуміють що мова це зброя. Україномовний Крим та Донбас ніколи б не стали російськими і тисячі українців залишились б живими.
Почни з себе. Зроби зусилля. Вийди зі своєї зони комфорту.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:37

  Ukrainian написав: Почни з себе. Зроби зусилля. Вийди зі своєї зони комфорту.

Судя по количеству ошибок в недлинном, в общем-то, тексте, эта фраза была обращена в зеркало?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:40

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав: Почни з себе. Зроби зусилля. Вийди зі своєї зони комфорту.

Судя по количеству ошибок в недлинном, в общем-то, тексте, эта фраза была обращена в зеркало?

Пиши українською хоч і з помилками, я зрозумію не хвилюйся. Вийди із своєї зони комфорту. Почни з себе. З чогось потрібно починати, уже тридцять років пройшло.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:41

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Ещё раз, ты соврал. Признай это. Включи критическое мышление

А то, когда я слышу про критическое мышление, то обязательно будет упоротый человек
то же мне, новость ...села "вблизи" освобождаются регулярно последние пару недель. Но фактов закрепления именно на границе пока нет.
Думаю, это вопрос ближайших пары дней.

С отрезанием путей снабжения Изюмской группировки ситуация хуже. Три атаки на Купянск провалились, перспективы продвижения на Волчанск непонятны, а в направлении Троицкого тем более

ссылочки будут ?
На генштаб, можно любой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:48

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:Ещё раз, ты соврал. Признай это. Включи критическое мышление

А то, когда я слышу про критическое мышление, то обязательно будет упоротый человек
то же мне, новость ...села "вблизи" освобождаются регулярно последние пару недель. Но фактов закрепления именно на границе пока нет.
Думаю, это вопрос ближайших пары дней.

С отрезанием путей снабжения Изюмской группировки ситуация хуже. Три атаки на Купянск провалились, перспективы продвижения на Волчанск непонятны, а в направлении Троицкого тем более

ссылочки будут ?
На генштаб, можно любой

Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:55

juristkostya
Брезгуєш українською мовою «юрист»? Українська мова для таких як ти це мова холопів та селюків, а російська це мова господ та «городской интеллигенции».
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:56

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:
  Ukrainian написав: Почни з себе. Зроби зусилля. Вийди зі своєї зони комфорту.

Судя по количеству ошибок в недлинном, в общем-то, тексте, эта фраза была обращена в зеркало?

Пиши українською хоч і з помилками, я зрозумію не хвилюйся. Вийди із своєї зони комфорту. Почни з себе. З чогось потрібно починати, уже тридцять років пройшло.

Бред какой-то... Я пишу на украинском подавляющую массу текстов. Не позволяя себе таких позорных ошибок, как вы в тексте выше (да и в этом тоже). Так что, повторюсь, про "заставить себя выйти из зоны комфорта" - это вы должны сказать себе.
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