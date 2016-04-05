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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1027102810291030>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Я пишу на украинском подавляющую массу текстов.

Не вірю. Тут ти жодного не написав.
ПС Ще раз (для «юристів») мені байдуже на помилки твої чи іншої людини, головне що людина робить зусилля.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
Типовий приклад маніпулятивної заявки...
1 Будь-яка карта , опублікована в ЗМІ відстає від
а - карти в відділі пропоганди Генштабу - на добу
б - карти , яка розглядається в Генштабі - на дві доби
в - карти .які підготовлена в штабі бригади для передачі в штаб Генштабу - на три доби
г - реальної ситуації - на 4 доби...
Треба пояснювати чому так..чи юрист всезнайка признає сам що пробував маніпуляціями ввести в оману
2 Крім карт опубікованих в ЗМІ - є витік інформації напряму з окопів через телеграм/вайбер і так далі....
Ця інформаціє не є офіційною..але зачасту є точнішою ніж карти в ЗМІ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:18

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Я пишу на украинском подавляющую массу текстов.

Не вірю. Тут ти жодного не написав.
ПС Ще раз (для «юристів») мені байдуже на помилки твої чи іншої людини, головне що людина робить зусилля.

1. Ваша личная вера в данном вопросе ни на что не влияет

2. А вот я очень болезненно отношусь к безграмотной речи. Особенно письменной, т.к. в этом случае автор не ограничен во времени на изложение мысли и перепроверку.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:20

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав: Почни з себе. Зроби зусилля. Вийди зі своєї зони комфорту.

Судя по количеству ошибок в недлинном, в общем-то, тексте, эта фраза была обращена в зеркало?

Вже багатенько років говорю - краще будь-який український суржик , ніж літературна москальська мова . Це не десь там в вакуумі - а в наших умовах в Україні . А отакі противники насилля в мовному питанні майже завжди виявляються ватниками як мінімум ... Одна справа анонімно щось на форумі писати , а інша - відповідати на питання вживу ... Якраз тут все і стає цілком зрозумілим ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:23

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
Типовий приклад маніпулятивної заявки...
1 Будь-яка карта , опублікована в ЗМІ відстає від
а - карти в відділі пропоганди Генштабу - на добу
б - карти , яка розглядається в Генштабі - на дві доби
в - карти .які підготовлена в штабі бригади для передачі в штаб Генштабу - на три доби
г - реальної ситуації - на 4 доби...
Треба пояснювати чому так..чи юрист всезнайка признає сам що пробував маніпуляціями ввести в оману
2 Крім карт опубікованих в ЗМІ - є витік інформації напряму з окопів через телеграм/вайбер і так далі....
Ця інформаціє не є офіційною..але зачасту є точнішою ніж карти в ЗМІ
много текста, в то время, как суть проста:
1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет.
Ждём в ближайшие дни.
2. Перерезания снабжения Изюмской группировки врага _пока_ нет.
Тут в перспективе ближайших дней я прорывов не жду
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:25

  Puente написав:Вже багатенько років говорю - краще будь-який український суржик , ніж літературна москальська мова .

Дело вовсе не в "суржике".
Дело в крайне безграмотной пунктуации, то есть, по сути, в нежелании (неумении?) связно изложить мысль. Наплевательское отношение к собеседнику, если уж прямо говорить.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:32

  juristkostya написав:
  Puente написав:Вже багатенько років говорю - краще будь-який український суржик , ніж літературна москальська мова .

Дело вовсе не в "суржике".
Дело в крайне безграмотной пунктуации, то есть, по сути, в нежелании (неумении?) связно изложить мысль. Наплевательское отношение к собеседнику, если уж прямо говорить.

Куди нам «малоросам» до вас «великоросів». :lol:
Ти ж себе вважаєш російськомовною «высокообразованной городской элитой», а нас україномовних «безграмотними холопами та селюками».
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:33

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
Типовий приклад маніпулятивної заявки...
1 Будь-яка карта , опублікована в ЗМІ відстає від
а - карти в відділі пропоганди Генштабу - на добу
б - карти , яка розглядається в Генштабі - на дві доби
в - карти .які підготовлена в штабі бригади для передачі в штаб Генштабу - на три доби
г - реальної ситуації - на 4 доби...
Треба пояснювати чому так..чи юрист всезнайка признає сам що пробував маніпуляціями ввести в оману
2 Крім карт опубікованих в ЗМІ - є витік інформації напряму з окопів через телеграм/вайбер і так далі....
Ця інформаціє не є офіційною..але зачасту є точнішою ніж карти в ЗМІ
много текста, в то время, как суть проста:
1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет.
Ждём в ближайшие дни.
2. Перерезания снабжения Изюмской группировки врага _пока_ нет.
Тут в перспективе ближайших дней я прорывов не жду

Наче інфа звучала так, що вийшли на рубежі з яких артилерія може впевнено діставати шляхи чи шлях постачання ізюмського угрупування орків. Кожен зрозумів то по свому і здійняли цілий скандал на півдня.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:43

  kotyk222 написав:Наче інфа звучала так, що вийшли на рубежі з яких артилерія може впевнено діставати шляхи чи шлях постачання ізюмського угрупування орків. Кожен зрозумів то по свому і здійняли цілий скандал на півдня.

Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать....
Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так:
"ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."

Здесь сразу 2 ошибки:
- вытеснение происходит к_северу_ от Харькова и _никак_ не может нарушить снабжение Изюмской группировки, поскольку для этого надо двигаться на _восток_.
- говорить о "перерезании" пока не приходится, для этого надо как минимум форсировать Северский Донец и закрепиться на его левом берегу где-то в районах Рубежного, Старого Салтовп или Печенег.

Оба этих момента очевидны с первого взгляда на карту, поэтому, я склонен усматривать здесь не ошибку, а намеренную дезинформацию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:58

Сегодня в Ирпене был концерт ВСУ Неожиданно. В пустом Ирпене



Дико приятно
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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