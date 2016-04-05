juristkostya написав:Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
Типовий приклад маніпулятивної заявки... 1 Будь-яка карта , опублікована в ЗМІ відстає від а - карти в відділі пропоганди Генштабу - на добу б - карти , яка розглядається в Генштабі - на дві доби в - карти .які підготовлена в штабі бригади для передачі в штаб Генштабу - на три доби г - реальної ситуації - на 4 доби... Треба пояснювати чому так..чи юрист всезнайка признає сам що пробував маніпуляціями ввести в оману 2 Крім карт опубікованих в ЗМІ - є витік інформації напряму з окопів через телеграм/вайбер і так далі.... Ця інформаціє не є офіційною..але зачасту є точнішою ніж карти в ЗМІ
Ukrainian написав: Почни з себе. Зроби зусилля. Вийди зі своєї зони комфорту.
Судя по количеству ошибок в недлинном, в общем-то, тексте, эта фраза была обращена в зеркало?
Вже багатенько років говорю - краще будь-який український суржик , ніж літературна москальська мова . Це не десь там в вакуумі - а в наших умовах в Україні . А отакі противники насилля в мовному питанні майже завжди виявляються ватниками як мінімум ... Одна справа анонімно щось на форумі писати , а інша - відповідати на питання вживу ... Якраз тут все і стає цілком зрозумілим ...
juristkostya написав:Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
Типовий приклад маніпулятивної заявки... 1 Будь-яка карта , опублікована в ЗМІ відстає від а - карти в відділі пропоганди Генштабу - на добу б - карти , яка розглядається в Генштабі - на дві доби в - карти .які підготовлена в штабі бригади для передачі в штаб Генштабу - на три доби г - реальної ситуації - на 4 доби... Треба пояснювати чому так..чи юрист всезнайка признає сам що пробував маніпуляціями ввести в оману 2 Крім карт опубікованих в ЗМІ - є витік інформації напряму з окопів через телеграм/вайбер і так далі.... Ця інформаціє не є офіційною..але зачасту є точнішою ніж карти в ЗМІ
много текста, в то время, как суть проста: 1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет. Ждём в ближайшие дни. 2. Перерезания снабжения Изюмской группировки врага _пока_ нет. Тут в перспективе ближайших дней я прорывов не жду
juristkostya написав:Мои слова иллюстрируются _абсолютно_всеми_ авторитетными картами. И совпадают с официальными сводками генштаба
Типовий приклад маніпулятивної заявки... 1 Будь-яка карта , опублікована в ЗМІ відстає від а - карти в відділі пропоганди Генштабу - на добу б - карти , яка розглядається в Генштабі - на дві доби в - карти .які підготовлена в штабі бригади для передачі в штаб Генштабу - на три доби г - реальної ситуації - на 4 доби... Треба пояснювати чому так..чи юрист всезнайка признає сам що пробував маніпуляціями ввести в оману 2 Крім карт опубікованих в ЗМІ - є витік інформації напряму з окопів через телеграм/вайбер і так далі.... Ця інформаціє не є офіційною..але зачасту є точнішою ніж карти в ЗМІ
много текста, в то время, как суть проста: 1. Выхода на границы Харьковской области _пока_ нет. Ждём в ближайшие дни. 2. Перерезания снабжения Изюмской группировки врага _пока_ нет. Тут в перспективе ближайших дней я прорывов не жду
Наче інфа звучала так, що вийшли на рубежі з яких артилерія може впевнено діставати шляхи чи шлях постачання ізюмського угрупування орків. Кожен зрозумів то по свому і здійняли цілий скандал на півдня.
kotyk222 написав:Наче інфа звучала так, що вийшли на рубежі з яких артилерія може впевнено діставати шляхи чи шлях постачання ізюмського угрупування орків. Кожен зрозумів то по свому і здійняли цілий скандал на півдня.
Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать.... Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так: "ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."
Здесь сразу 2 ошибки: - вытеснение происходит к_северу_ от Харькова и _никак_ не может нарушить снабжение Изюмской группировки, поскольку для этого надо двигаться на _восток_. - говорить о "перерезании" пока не приходится, для этого надо как минимум форсировать Северский Донец и закрепиться на его левом берегу где-то в районах Рубежного, Старого Салтовп или Печенег.
Оба этих момента очевидны с первого взгляда на карту, поэтому, я склонен усматривать здесь не ошибку, а намеренную дезинформацию.