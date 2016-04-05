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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:59

  juristkostya написав:
  Puente написав:Вже багатенько років говорю - краще будь-який український суржик , ніж літературна москальська мова .

Дело вовсе не в "суржике".
Дело в крайне безграмотной пунктуации, то есть, по сути, в нежелании (неумении?) связно изложить мысль. Наплевательское отношение к собеседнику, если уж прямо говорить.

Это зависит не от мови спілкування, а от желания понимать друг - дружку.
К примеру уже в сотый раз выложенному: наши варианты общения - не воспринимаются в рифляндии, Казахстане, ... хотя речь имеет более качественный и чистый "русский язык".

Со стороны это выглядит:
"Спор с "кумом", до драки - с лучшими побуждениями встрявание третьего - и третий вылавливает от обоих, но уже по взрослому"(речь Эзопова, но для грамотных)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:02

  Ukrainian написав: Ти ж себе вважаєш російськомовною «высокообразованной городской элитой», а нас україномовних «безграмотними холопами та селюками».

По моим наблюдениям, на русском тоже сплошь и рядом пишут безграмотно, так что, никакой дискриминации :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В третий раз выкладываю, рекомендую ко всеобщему полному просмотру до конца.
О цели РФ в Украине.
(уже не своими словами - чужими)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать....
Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так:
"ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."

Здесь сразу 2 ошибки:
Ну-ну....А якщо прийняти до уваги дальність вогневого ураження
Гаубиця - 20-40 км
То можна перерізати( по військовому це звучить
взяти під вогневий контроль
чи все таки ти з своєю скрупульозністю відіграєш роль
корисного промоскальського дурня?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:13

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать....
Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так:
"ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."

Здесь сразу 2 ошибки:
Ну-ну....А якщо прийняти до уваги дальність вогневого ураження
Гаубиця - 20-40 км
То можна перерізати( по військовому це звучить
взяти під вогневий контроль
чи все таки ти з своєю скрупульозністю відіграєш роль
корисного промоскальського дурня?

Ещё раз:
- продвижение к границе на харьковском направлении - это продвижение на север
- а перерезать (брать под огневой контроль) надо дороги на востоке. Лучше даже на юго-востоке (южнее Купянска)
- все это вы можете легко увидеть по карте. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:продвижение к границе на харьковском направлении - это продвижение на север
На діпстейті - до кордону з педерацією в двох місцях відстань до кордону менше 1 км...
Ти й далі будеш стверджувати що це не вихід на кордон?
Чи ти вирішив що війна це заболтування і викривлення в судовому засіданні фактів?
Якщо відстань до кордону менше 1 км...то він контролюється не те що артою..а й навіть кулеметом
Це доходить до претендента на звання
корисний промоскальський ідіот?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Лучше даже на юго-востоке (южнее Купянска)

Ти зараз в Харькові ?
Ukrainian
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