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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 тра, 2022 18:59
juristkostya написав: Puente написав:
Вже багатенько років говорю - краще будь-який український суржик , ніж літературна москальська мова .
Дело вовсе не в "суржике".
Дело в крайне безграмотной пунктуации, то есть, по сути, в нежелании (неумении?) связно изложить мысль. Наплевательское отношение к собеседнику, если уж прямо говорить.
Это зависит не от мови спілкування, а от желания понимать друг - дружку.
К примеру уже в сотый раз выложенному: наши варианты общения - не воспринимаются в рифляндии, Казахстане, ... хотя речь имеет более качественный и чистый "русский язык".
Со стороны это выглядит:
"Спор с "кумом", до драки - с лучшими побуждениями встрявание третьего - и третий вылавливает от обоих, но уже по взрослому"(речь Эзопова, но для грамотных)
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:02
Ukrainian написав:
Ти ж себе вважаєш російськомовною «высокообразованной городской элитой», а нас україномовних «безграмотними холопами та селюками».
По моим наблюдениям, на русском тоже сплошь и рядом пишут безграмотно, так что, никакой дискриминации
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:03
В третий раз выкладываю, рекомендую ко всеобщему полному просмотру до конца.
О цели РФ в Украине.
(уже не своими словами - чужими)
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:05
juristkostya написав:
Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать....
Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так:
"ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."
Здесь сразу 2 ошибки:
Ну-ну....А якщо прийняти до уваги дальність вогневого ураження
Гаубиця - 20-40 км
То можна перерізати( по військовому це звучить
взяти під вогневий контроль
чи все таки ти з своєю скрупульозністю відіграєш роль
корисного промоскальського дурня?
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:13
budivelnik написав: juristkostya написав:
Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать....
Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так:
"ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."
Здесь сразу 2 ошибки:
Ну-ну....А якщо прийняти до уваги дальність вогневого ураження
Гаубиця - 20-40 км
То можна перерізати( по військовому це звучить
взяти під вогневий контроль
чи все таки ти з своєю скрупульозністю відіграєш роль
корисного промоскальського дурня?
Ещё раз:
- продвижение к границе на харьковском направлении - это продвижение на север
- а перерезать (брать под огневой контроль) надо дороги на востоке. Лучше даже на юго-востоке (южнее Купянска)
- все это вы можете легко увидеть по карте. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:23
juristkostya написав:
продвижение к границе на харьковском направлении - это продвижение на север
На діпстейті - до кордону з педерацією в двох місцях відстань до кордону менше 1 км...
Ти й далі будеш стверджувати що це не вихід на кордон?
Чи ти вирішив що війна це заболтування і викривлення в судовому засіданні фактів?
Якщо відстань до кордону менше 1 км...то він контролюється не те що артою..а й навіть кулеметом
Це доходить до претендента на звання
корисний промоскальський ідіот?
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:29
juristkostya написав:
Лучше даже на юго-востоке (южнее Купянска)
Ти зараз в Харькові ?
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:37
Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:57
budivelnik написав:
то він контролюється не те що артою..а й навіть кулеметом
Ещё один шаркозакидатель.
Пулеметом у него граница контролируется....
Там реальные бои, сёла переходят из рук в руки. Пару дней назад наши позиции на направлении Липцы/Веселое обстреливали даже с вертолетов.
А вы тут задвигаете про "граница контролируется пулеметом"... До состояния "граница контролируется" ещё дожить предстоит.
Впрочем, я удовлетворен уже тем, что вы хотя бы прекратили попытки найти взаимосвязь между продвижением на север и контролем дорог на востоке.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Нед 15 тра, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 19:59
juristkostya написав:
До состояния "граница контролируется" ещё дожить предстоит.
Якщо будеш таким скритим зашуганим путіноїдом - на цих сторінках - не доживеш...
Або я
Або модератори
Або СБУ в цьому посприяють..
Лад вже тиждень в бані...ти на черзі.
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