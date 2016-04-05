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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1029103010311032>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:01

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать....
Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так:
"ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."

Здесь сразу 2 ошибки:
Ну-ну....А якщо прийняти до уваги дальність вогневого ураження
Гаубиця - 20-40 км
То можна перерізати( по військовому це звучить
взяти під вогневий контроль
чи все таки ти з своєю скрупульозністю відіграєш роль
корисного промоскальського дурня?

Ещё раз:
- продвижение к границе на харьковском направлении - это продвижение на север
- а перерезать (брать под огневой контроль) надо дороги на востоке. Лучше даже на юго-востоке (южнее Купянска)
- все это вы можете легко увидеть по карте. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения.

Пан служив в армії декілька років? Має військову освіту? Має досвід бойових дій?

Чи пан - пустопорожній балабол, з серії "мамкіних ікспертів"?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:02

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:До состояния "граница контролируется" ещё дожить предстоит.
Якщо будеш таким скритим зашуганим путіноїдом - на цих сторінках - не доживеш...
Або я
Або модератори
Або СБУ в цьому посприяють..
Лад вже тиждень в бані...ти на черзі.

Я передам своим коллегам в Весёлом, что по мнению будивельныка граница давно под контролем и можно вылазить с подвалов
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:03

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:До состояния "граница контролируется" ещё дожить предстоит.
Якщо будеш таким скритим зашуганим путіноїдом - на цих сторінках - не доживеш...
Або я
Або модератори
Або СБУ в цьому посприяють..
Лад вже тиждень в бані...ти на черзі.

Модератори тут нікуя не роблять.
З ватою, промосковськими елементами - ніхто не бореться і не банить уродів.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Пан служив
Він або скритий корисний ідіот
Або проплачений корисний ідіот
Чому модератори цього не помічають - я ніби розумію-треба ж якусь противагу...
Але під час війни давати корисним ідіотам свої сторінки для просування ними промаскальських наративів заради кількості переглядів..
Як казав мішаня добкін
якось це по дибільному....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:04

  Frant написав:Пан служив в армії декілька років? Має військову освіту? Має досвід бойових дій?

Чи пан - пустопорожній балабол, з серії "мамкіних ікспертів"?

Ваша аргументация как всегда безупречна: переход на личности даже без попытки вникнуть в тему.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:05

  Ukrainian написав:мова це зброя. Україномовний Крим та Донбас ніколи б не стали російськими і тисячі українців залишились б живими.


Тат-так-так. Не стали б. А як же ж вони вторглися до Сірії, Афгану чи Чехословаччини де не було жодних мовних суперечок?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:06

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:До состояния "граница контролируется" ещё дожить предстоит.
Якщо будеш таким скритим зашуганим путіноїдом - на цих сторінках - не доживеш...
Або я
Або модератори
Або СБУ в цьому посприяють..
Лад вже тиждень в бані...ти на черзі.
Я передам своим коллегам в Весёлом, что по мнению будивельныка граница давно под контролем и можно вылазить с подвалов
Дурень обовязково дурь зморозить..
Для тебе контроль кордону=можна вилазити з підвалів?
передай це в російський белгород..
Жодної української військової частини в белгороді нема...а в них нафтобази горять....
а до белгорода від кордону - в 10-30 разів далі ніж від кордону в українських військових на Харківщині...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:09

  budivelnik написав:Але під час війни давати корисним ідіотам свої сторінки для просування ними промаскальських наративів заради кількості переглядів..
был тут один патриот, ещё в начале апреля репостил бодрые сводки про "Харьковщина полностью зачищена от врага".
Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях.
Кто следующий?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:12

Слили базу 2425 орков воюющих против Украины

https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu ... bliky.html

с телефонами родственников, ух пранкерам работы добавилось.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 20:18, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:12

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Але під час війни давати корисним ідіотам свої сторінки для просування ними промаскальських наративів заради кількості переглядів..
был тут один патриот, ещё в начале апреля репостил бодрые сводки про "Харьковщина полностью зачищена от врага".
Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях.
Кто следующий?


А в каких иллюзиях прибываете вы, простите за вопрос?
ЗА ЧТО ВЫ БОРЕТЕСЬ ?!
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