juristkostya написав:Увы, информационная гигиена у нас оставляет желать.... Конкретное сообщение, которое мы здесь обсуждаем, звучит так: "ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі."
Здесь сразу 2 ошибки:
Ну-ну....А якщо прийняти до уваги дальність вогневого ураження Гаубиця - 20-40 км То можна перерізати( по військовому це звучить взяти під вогневий контроль чи все таки ти з своєю скрупульозністю відіграєш роль корисного промоскальського дурня?
Ещё раз: - продвижение к границе на харьковском направлении - это продвижение на север - а перерезать (брать под огневой контроль) надо дороги на востоке. Лучше даже на юго-востоке (южнее Купянска) - все это вы можете легко увидеть по карте. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения.
Пан служив в армії декілька років? Має військову освіту? Має досвід бойових дій?
Чи пан - пустопорожній балабол, з серії "мамкіних ікспертів"?
Він або скритий корисний ідіот Або проплачений корисний ідіот Чому модератори цього не помічають - я ніби розумію-треба ж якусь противагу... Але під час війни давати корисним ідіотам свої сторінки для просування ними промаскальських наративів заради кількості переглядів.. Як казав мішаня добкін якось це по дибільному....
juristkostya написав:До состояния "граница контролируется" ещё дожить предстоит.
Якщо будеш таким скритим зашуганим путіноїдом - на цих сторінках - не доживеш... Або я Або модератори Або СБУ в цьому посприяють.. Лад вже тиждень в бані...ти на черзі.
Я передам своим коллегам в Весёлом, что по мнению будивельныка граница давно под контролем и можно вылазить с подвалов
Дурень обовязково дурь зморозить.. Для тебе контроль кордону=можна вилазити з підвалів? передай це в російський белгород.. Жодної української військової частини в белгороді нема...а в них нафтобази горять.... а до белгорода від кордону - в 10-30 разів далі ніж від кордону в українських військових на Харківщині...