Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами?
12 тиждень йде війна...
Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом...
23-02___було нормально
03-03___стало гірше ніж тижнем раніше
10-03___стало гірше ніж тижнем раніше
17-03___стало гірше ніж тижнем раніше
24-03___стало гірше ніж тижнем раніше
31-03___стало гірше ніж тижнем раніше
06-04___стало гірше ніж тижнем раніше
13-04___перелом
20-04___стало краще ніж тижнем раніше
27-04___стало краще ніж тижнем раніше
04-05___стало краще ніж тижнем раніше
11-05___стало краще ніж тижнем раніше
сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше
То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується..
а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?