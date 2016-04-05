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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях.
Кто следующий?
Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами?
12 тиждень йде війна...
Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом...
23-02___було нормально
03-03___стало гірше ніж тижнем раніше
10-03___стало гірше ніж тижнем раніше
17-03___стало гірше ніж тижнем раніше
24-03___стало гірше ніж тижнем раніше
31-03___стало гірше ніж тижнем раніше
06-04___стало гірше ніж тижнем раніше
13-04___перелом
20-04___стало краще ніж тижнем раніше
27-04___стало краще ніж тижнем раніше
04-05___стало краще ніж тижнем раніше
11-05___стало краще ніж тижнем раніше
сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше

То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується..
а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 тра, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:17

  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!

а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:18

  flyman написав:
  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!
а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
А при чому тут вік до вїзду?
Вїзд по віку і не контролювали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:19

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях.
Кто следующий?
Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами?
12 тиждень йде війна...
Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом...
23-02___було нормально
03-03___стало гірше ніж тижнем раніше
10-03___стало гірше ніж тижнем раніше
17-03___стало гірше ніж тижнем раніше
24-03___стало гірше ніж тижнем раніше
31-03___стало гірше ніж тижнем раніше
06-04___стало гірше ніж тижнем раніше
13-04___перелом
20-04___стало краще ніж тижнем раніше
27-04___стало краще ніж тижнем раніше
04-05___стало краще ніж тижнем раніше
11-05___стало краще ніж тижнем раніше
сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше

То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується..
а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?

Грубая и крайне неумелая подмена предмета обсуждения.

А в последнем абзаце прямая клевета.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:А в последнем абзаце прямая клевета.
А какіє ваші доказательства?
мошеш предявити довідку що в останні три роки від москалів не отримував грошей в тому числі й на офшорівські рахунки...

Один в один як твоє лайно по картам...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:33

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:А в последнем абзаце прямая клевета.
А какіє ваші доказательства?
мошеш предявити довідку що в останні три роки від москалів не отримував грошей в тому числі й на офшорівські рахунки...

Один в один як твоє лайно по картам...

Боже, какой тупой слив....
Все, в игнор
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:46

  juristkostya написав:
  Frant написав:Пан служив в армії декілька років? Має військову освіту? Має досвід бойових дій?

Чи пан - пустопорожній балабол, з серії "мамкіних ікспертів"?

Ваша аргументация как всегда безупречна: переход на личности даже без попытки вникнуть в тему.

vitaliian
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  #<1 ... 1029103010311032
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