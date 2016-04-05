RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1030103110321033>
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях.
Кто следующий?
Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами?
12 тиждень йде війна...
Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом...
23-02___було нормально
03-03___стало гірше ніж тижнем раніше
10-03___стало гірше ніж тижнем раніше
17-03___стало гірше ніж тижнем раніше
24-03___стало гірше ніж тижнем раніше
31-03___стало гірше ніж тижнем раніше
06-04___стало гірше ніж тижнем раніше
13-04___перелом
20-04___стало краще ніж тижнем раніше
27-04___стало краще ніж тижнем раніше
04-05___стало краще ніж тижнем раніше
11-05___стало краще ніж тижнем раніше
сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше

То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується..
а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 тра, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25703
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:17

  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!

а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2504 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:18

  flyman написав:
  greenozon написав:Потік на в'їзд в Україну після 9 травня значно перевищує потік на виїзд!
а що вже мужикам 18..60 можна виїхати?
А при чому тут вік до вїзду?
Вїзд по віку і не контролювали.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25703
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:19

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях.
Кто следующий?
Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами?
12 тиждень йде війна...
Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом...
23-02___було нормально
03-03___стало гірше ніж тижнем раніше
10-03___стало гірше ніж тижнем раніше
17-03___стало гірше ніж тижнем раніше
24-03___стало гірше ніж тижнем раніше
31-03___стало гірше ніж тижнем раніше
06-04___стало гірше ніж тижнем раніше
13-04___перелом
20-04___стало краще ніж тижнем раніше
27-04___стало краще ніж тижнем раніше
04-05___стало краще ніж тижнем раніше
11-05___стало краще ніж тижнем раніше
сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше

То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується..
а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?

Грубая и крайне неумелая подмена предмета обсуждения.

А в последнем абзаце прямая клевета.
juristkostya
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:А в последнем абзаце прямая клевета.
А какіє ваші доказательства?
мошеш предявити довідку що в останні три роки від москалів не отримував грошей в тому числі й на офшорівські рахунки...

Один в один як твоє лайно по картам...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25703
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:33

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:А в последнем абзаце прямая клевета.
А какіє ваші доказательства?
мошеш предявити довідку що в останні три роки від москалів не отримував грошей в тому числі й на офшорівські рахунки...

Один в один як твоє лайно по картам...

Боже, какой тупой слив....
Все, в игнор
juristkostya
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:46

  juristkostya написав:
  Frant написав:Пан служив в армії декілька років? Має військову освіту? Має досвід бойових дій?

Чи пан - пустопорожній балабол, з серії "мамкіних ікспертів"?

Ваша аргументация как всегда безупречна: переход на личности даже без попытки вникнуть в тему.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12982
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Перефразовуючи Черчиля в сорок п'ятому: "Іван побачив Європу(Бучу), Європа(Буча) побачила Івана".


Станіслав Лем у листі до Майкла Кендла, американського перекладача своїх творів англійською мовою, написав з Берліна 6 травня 1977 року:

Натомість, росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розпоясаність чином; отож, ґвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи й нищачи усі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в безкорисливості цього нищення чималу Завбачливість, Ініціативу, Увагу, Зосередженість, Напруження Волі – завдяки цьому вони мстилися не лише німцям (врешті, – ІНШИМ!) за те, що німці влаштували було в Росії, а й мстилися усьому світові поза межами своєї в’язниці помстою, найпідлішою з можливих: адже вони обсирали все – жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, ЕКСКРЕМЕНТАЛЬНОЇ ЗАПЕКЛОСТІ, яку демонстрували росіяни, забиваючи й наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на увесь світ, який вони тепер МОГЛИ, яка ж це радість! скОпати, стовкти, обісрати, а до всього ще й зґвалтувати й убити (вони ґвалтували жінок після пологів, жінок після важких операцій, ґвалтували жінок, які лежали в калюжах крові, ґвалтували і срали,...
https://www.ar25.org/article/stanislav- ... yetiv.html
lapay
 
Повідомлень: 13074
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:28

juristkostya
ще один варіант, Валуйки

22хв.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 тра, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2504 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Волонтеры (Притула, Бирюков и другие) сейчас собирают деньги на дорогие беспилотные комплексы. Практически все поняли, что успех на фронте - это глаза на малой высоте в небе.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11213
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1030103110321033>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95030
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1913)
15.05.2022 23:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.