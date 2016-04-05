juristkostya написав:Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях. Кто следующий?
Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами? 12 тиждень йде війна... Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом... 23-02___було нормально 03-03___стало гірше ніж тижнем раніше 10-03___стало гірше ніж тижнем раніше 17-03___стало гірше ніж тижнем раніше 24-03___стало гірше ніж тижнем раніше 31-03___стало гірше ніж тижнем раніше 06-04___стало гірше ніж тижнем раніше 13-04___перелом 20-04___стало краще ніж тижнем раніше 27-04___стало краще ніж тижнем раніше 04-05___стало краще ніж тижнем раніше 11-05___стало краще ніж тижнем раніше сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше
То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується.. а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 тра, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Теперь будивельнык борется за право жить в розовых иллюзиях. Кто следующий?
Я в розових ілюзіях - чи ти пробуєш відробити 30 срібляників своїми апокаліпсами? 12 тиждень йде війна... Візьми і перевір заповнений мною простий часовий ряд, з всього одним критерієм - порівняння до попереднього тижня ситуації під Харковом... 23-02___було нормально 03-03___стало гірше ніж тижнем раніше 10-03___стало гірше ніж тижнем раніше 17-03___стало гірше ніж тижнем раніше 24-03___стало гірше ніж тижнем раніше 31-03___стало гірше ніж тижнем раніше 06-04___стало гірше ніж тижнем раніше 13-04___перелом 20-04___стало краще ніж тижнем раніше 27-04___стало краще ніж тижнем раніше 04-05___стало краще ніж тижнем раніше 11-05___стало краще ніж тижнем раніше сьогодні_стало краще ніж тижнем раніше
То як - вже місяць а то й більше - ситуація покращується.. а ти й далі відробляєш смердючі гроші від москалів, закидуючи лайном хороше?
Грубая и крайне неумелая подмена предмета обсуждения.
Перефразовуючи Черчиля в сорок п'ятому: "Іван побачив Європу(Бучу), Європа(Буча) побачила Івана".
Станіслав Лем у листі до Майкла Кендла, американського перекладача своїх творів англійською мовою, написав з Берліна 6 травня 1977 року:
Натомість, росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розпоясаність чином; отож, ґвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи й нищачи усі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в безкорисливості цього нищення чималу Завбачливість, Ініціативу, Увагу, Зосередженість, Напруження Волі – завдяки цьому вони мстилися не лише німцям (врешті, – ІНШИМ!) за те, що німці влаштували було в Росії, а й мстилися усьому світові поза межами своєї в’язниці помстою, найпідлішою з можливих: адже вони обсирали все – жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, ЕКСКРЕМЕНТАЛЬНОЇ ЗАПЕКЛОСТІ, яку демонстрували росіяни, забиваючи й наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на увесь світ, який вони тепер МОГЛИ, яка ж це радість! скОпати, стовкти, обісрати, а до всього ще й зґвалтувати й убити (вони ґвалтували жінок після пологів, жінок після важких операцій, ґвалтували жінок, які лежали в калюжах крові, ґвалтували і срали,... https://www.ar25.org/article/stanislav- ... yetiv.html